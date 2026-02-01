Claudio: «No merecemos más que un punto»

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, afirmó en rueda de prensa, después de empatar 0-0 en el estadio del Getafe, que su equipo sólo jugó 45 minutos y por eso no mereció más que el punto que consiguió en el Coliseum.

Giráldez reconoció que el Celta fue peor en el primer tiempo, aunque dejó claro que mejoró en el segundo. «Hemos jugado 45 minutos y no merecemos más que un punto. La primera parte no salió jugar en lo mental, lo táctico y lo técnico. Hemos estado menos competitivos en las opciones a balón parado. En la segunda parte hemos estado acertados, hemos podido hacer gol y aún así no es un partido bueno por nuestra parte», señaló.

Después de una primera parte errática, desveló lo que dijo a sus jugadores en el descanso: «Intenté animarles e incitarles a subir nuestra intensidad en la presión y en la circulación de la pelota. Hemos tenido un día para preparar el partido, entrenamos el sábado y a veces nuestra exigencia es alta en ese aspecto. Nos hemos equivocado a la hora de comunicarlo y no es lo que nos habría gustado en la primera parte».

«El Getafe es verdad que fue agresivo en la primera parte. Teníamos opciones para haber sacado la pelota mejor. Hemos estado muy largos. Lo hemos corregido tanto en lo técnico, que hemos estado mejor, como en lo táctico y en la intensidad», agregó.

Asimismo, incidió en que en la segunda parte sus jugadores no permitieron que los del Getafe corriesen y consiguieron que no tuvieran la pelota como en el acto inicial. «Fuimos capaces de mover el balón más veces, estuvimos mejor entre líneas, estuvimos más en su área, circulamos más veces... Y aún así, falta de precisión, de velocidad, de circulación... No podemos permitirnos jugar a la intensidad que hemos jugado en tramos del partido», destacó.

«Sabemos lo difícil que es competir ante el Getafe. Hemos tenido tiempo escaso para preparar el partido para poder jugarlo mejor. A seguir mejorando y ojalá que en los partidos que no estemos tan bien se puedan sumar puntos», deseó.

Habló sobre Fer López, que disputó su primer partido como titular desde que llegó cedido en el mercado de invierno procedente del Wolves. «Circulaciones muy lentas en la primera parte en la que no tenía ventaja. Ha estado fuerte, se ha manejado. En la segunda parte hemos sido más rápidos, le hemos encontrado por dentro y pensamos liberarle por fuera. No ha acertado en el último pase y tiro y tiene que finalizar más. Es positivo que vaya acumulando minutos. En los últimos diez, le ha faltado gasolina pero está cada vez mejor. La rutina de partidos le va a venir bien para el ritmo», finalizó.