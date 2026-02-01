La afición celeste no arropará al equipo en el Coliseúm
Las obras del estadio impiden la venta de billetes a los visitantes
REDACCIÓN
Vigo
A diferencia de muchas otras tardes y singularmente de la última visita, cuando miles de aficionados celestes colonizaron las gradas del Coliséum para llevar en volandas al Celta hacia su décima clasificación europea, no tendrá hoy el equipo de Giráldez apoyo en la grada del campo azulón.
Se lo impiden las obras del estadio, que afronta desde hace meses profunda remodelación para ampliar su actual aforo. No se venden entradas a la afición visitante, aunque no se descarta que algunos aficionados celestes, puedan adquirirlas de forma individual en las taquillas del estadio.
