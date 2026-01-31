Nueva prueba de fuego para el Celta ante el Zamora

El Celta Femxa Zorka afronta otro fin de semana de esos que podríamos denominar complicado. Si la semana pasada el examen era ante el Azulmarino Mallorca, hoy es ante el Recoletas Zamora.

El equipo castellano leonés ocupa puestos de play off, con tres victorias de ventaja, margen que quiere mantener. En el partido de la primera vuelta, las viguesas se llevaron la victoria por un punto de diferencia. El Celta Femxa Zorka inició el último cuarto con ocho puntos de ventaja, pero a un minuto del final el partido estaba empatado a 76 puntos. Cabrera fue decisiva en el tiempo restante, para llevarse la victoria por 79-78.

Para la entrenadora viguesa, «Zamora es un equipo que está competiendo muy bien. Aquí ya nos costó ganarles muchísimo y tuvieron un tiro para llevarse el partido. Es un equipo bastante equilibrado entre jugadores exteriores, treses grandes y físicos, cincos que son capaces de ser grandes y jugar interior, y a la vez tienen tiro. Cuatros muy móviles, así que espero un partido muy complicado por la capacidad que tienen ellas», apuntó Cantero.

La semana de trabajo del equipo celeste fue intensa en carios aspecto y, sobre todo, se centró en «recuperár anímicamente del tema de las lesiones, en coger ritmos de entrenamiento, que nos hace falta, en que ganamos el otro día pero si no ganamos este fin de semana no sirve de nada. Cada partido es dificilísimo y más fuera de casa. Así que espero un partido muy difícil, que tendremos que estar muy bien para llevarlo».

HORA: 19.30 horas (hoy).

PABELLÓN: P. Ángel Nieto.