La guinda soñada

Poco más de media hora en Belgrado bastó a Fer López para certificar que es el centrocampista por el que Claudio Giráldez llevaba meses suspirando. La famosa guinda que Marco Garcés no consiguió para completar el pastel el pasado verano, gracias a la miopía del Wolverhampton, ha llegado en invierno triunfalmente, superando nada más pisar el verde las más altas expectativas que se habían generado con su retorno. Difícilmente podría haber concebido (y mucho menos concretado) un fichaje mejor.

Puede que el conejo que el chico se sacó de la chistera en el pequeño Maracaná de Belgrado sorprendiese a muchos, pero no a Claudio Giráldez, el técnico que, cuando nadie más lo hacía, apostó por él en el tránsito a juveniles y que sabe muy bien todo lo que puede ofrecerle. «Fer nos da muchos perfiles de lo que podemos demandar en el mercado», explicaba el estratega porriñés en vísperas de la visita a Anoeta. «Puede jugar en construcción del juego o en finalización. Es capaz, siempre desde un perfil más en el lado derecho o centrado de generar juego o lanzarnos. Tiene capacidad para jugar también de mediocentro y a nivel defensivo, que antes lo costaba, es ahora más poderoso», precisaba.

En síntesis, López puede desempeñarse como medio centro, interior, media punta o extremo con capacidad, tal como resaltaba Giráldez, de «jugar alto, bajo, construir y finalizar».

Todo esto puede apreciarse en la media hora larga que estuvo sobre el terreno de juego en Belgrado, pese solo a contar con un par de entrenamientos con el Celta y haber jugado apenas un par de minutos en los dos últimos meses con los Wolves en la Premier.

Fer López lideró el medio campo celeste en Belgrado como no lo había hecho esta temporada ningún otro futbolista celeste esta temporada, bien cambiando la orientación del juego para lanzar el ataque, bien conduciendo con autoridad la pelota para romper líneas, bien girándose para avanzar en la construcción, bien llegando desde la segunda línea para finalizar la jugada. Su golazo al Estrella Roja, golpeando con el exterior desde la raya del área para describir un arco imparable, refleja a la perfección otra de sus grandes virtudes: su contundencia en el disparo de media distancia, una suerte poco común de la que ofreció todo un repertorio de goles en su etapa en el Fortuna.

«Fer ha estado brillante desde su entrada, jugando con mucha personalidad y con el colofón de ese golazo. Ojalá sea el primer de muchos. Me alegro mucho por él y por la actuación que ha tenido», celebraba tras el duelo contra el Estrella Roja el entrenador del Celta, que no podía ocultar su alegría por el feliz retorno de su aventajado pupilo.

Noticias relacionadas

No menos elogioso se mostraba Marco Garcés, el director deportivo celeste: «Hizo un gran partido todo lo que hizo lo hizo bien y después remata con ese golazo espectacular. Como me dijo Robert [Fernández, el segundo de Giráldez] en cinco minutos va a valer la pena todo el mes de negociación», se felicitaba el ejecutivo ayer, tras el sorteo de los dieciseisavos de final de la Europa League en Nyom.