El duelo contra el Espanyol se jugará el sábado 14 de febrero
REDACCIÓN
Vigo
El Celta tiene fecha y hora para el duelo de la vigésimo cuarta jornada de Liga que va a enfrentar al equipo de Claudio Giráldez con el Espanyol en el RCDE Stadium. El choque ha sido programado para el sábado, día 14 de febrero, a las 18.30 horas, retransmitido por Movistar Laliga. Será el último compromiso liguero que el Celta jugará antes del primer asalto de los dieciseisavos de final de la Europa League contra el PAOK en Tesalónica.
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- El Sergas avisará por carta a las 42.000 usuarios de seis centros de salud de Vigo que cambiarán al CIS Olimpia Valencia
- Cardama enfila la segunda patrullera bajo la sombra de los pagos de Uruguay
- Duro golpe al desarrollo urbanístico en Vigo de la antigua Alfageme: «É moi inapropiado»
- Dermatología de Povisa atiende en persona a usuarios públicos solo viernes y fines de semana
- Por qué los docentes ya no quieren acompañar al alumnado en las excursiones: «O los atan en corto o no van»
- La falta de personal y el aumento del trabajo aboca a los talleres de Vigo a aplazar reparaciones hasta abril
- Sancionan a la cocinera de una escuela infantil de Vigo por alertar a una madre sobre un presunto episodio de acoso psicológico a su hija