Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rival del Celta en Europa LeaguePotente borrasca en GaliciaAccidente mortal en GuitirizPerro asistencia niña RedondelaOrigen 'plaga' pulpo Inglaterra
instagramlinkedin

El duelo contra el Espanyol se jugará el sábado 14 de febrero

REDACCIÓN

Vigo

El Celta tiene fecha y hora para el duelo de la vigésimo cuarta jornada de Liga que va a enfrentar al equipo de Claudio Giráldez con el Espanyol en el RCDE Stadium. El choque ha sido programado para el sábado, día 14 de febrero, a las 18.30 horas, retransmitido por Movistar Laliga. Será el último compromiso liguero que el Celta jugará antes del primer asalto de los dieciseisavos de final de la Europa League contra el PAOK en Tesalónica.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents