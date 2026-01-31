El duelo contra el Espanyol se jugará el sábado 14 de febrero

El Celta tiene fecha y hora para el duelo de la vigésimo cuarta jornada de Liga que va a enfrentar al equipo de Claudio Giráldez con el Espanyol en el RCDE Stadium. El choque ha sido programado para el sábado, día 14 de febrero, a las 18.30 horas, retransmitido por Movistar Laliga. Será el último compromiso liguero que el Celta jugará antes del primer asalto de los dieciseisavos de final de la Europa League contra el PAOK en Tesalónica.