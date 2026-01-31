Otro difícil rival para el Fortuna

El Celta Fortuna se propone retomar la senda del triunfo tras el empate rebañado la pasada jornada en el último suspiro frente al Zamora con un golazo de Álvaro Marín. Recibe el grupo de Fredi Álvarez al peligroso Unionistas con el objetivo de romper con la mala racha de las últimas jornadas, en las que tan solo ha sido capaz de sumar 2 de los últimos 9 puntos que se han puesto en juego.

Pese a ello, el filial celeste mantiene una renta de 3 puntos sobre el Pontevedra, que esta jornada visita el campo de un Talavera de la Reina en puestos de descenso, 3 sobre el Bilbao Athletic, que ayer consiguió un punto en O Espiñedo frente al Arenteiro y 5 sobre el Racing de Ferrol, al que aguarda otro duro envite en el campo de un Zamora al alza.

La buena noticia es que Fredi Álvarez recupera para el choque contra los salmantinos a algunos de sus pesos pesados, singularmente a su mejor baza ofensiva, el extremo Hugo González, autor esta temporada de 7 goles y 4 asistencias. El valenciano recibió ayer el alta médica tras superar una lesión en el muslo derecho que le ha hecho perderse los cinco últimos compromisos ligueros. González no apunta al once debido a su largo periodo de inactividad, pero puede ser un interesante recurso de banquillo. Fredi Álvarez va a poder contar también frente al Unionistas con el medio centro Hugo Burcio, ausente frente al Zamora por estar convocado por Claudio Giráldez con el primer equipo para el partido contra la Real Sociedad. Burcio, al igual que Andrés Antañón, viajó con el Celta a Belgrado, pero no tuvieron minutos en el duelo europeo contra el Estrella Roja y esta tarde estarán a disposición de Fredi, que cuenta con las bajas por lesión de Joel López y de Vicente Nunes. Tampoco podrá disponer Fredi de Óscar Marcos, sancionado con dos encuentros.

El Unionistas, mientras, comparece en Barreiro decidido a alejarse de los puestos de descenso tras sumar 7 de los últimos 9 puntos en juego con victorias frente a Lugo y Talavera y empate contra el Zamora.

HORA: 16:00 (hoy)

CAMPO: Barreiro.