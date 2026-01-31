Giráldez: «Confío en la dirección deportiva, en la plantilla y en los jugadores que tengo»

Claudio Giráldez pone buena cara al mal tiempo. El técnico celeste ha comparecido este mediodía en la previa del partido del Getafe, que ha versado casi íntegramente sobre el mercado de fichajes, en concreto, sobre la inesperada marcha, si se concretan las avanzadas negociaciones a tres bandas entre el Bayern de Múnich, el Celta y la Roma, de Bryan Zaragoza al conjunto italiano.

Durante su intervención, en la que no ha dado por perdido al atacante malagueño, el preparador porriñés se ha esforzado por transmitir «tranquilidad» y ha reiterado su confianza en el club para que el Celta no salga debilitado en la ventana invernal de fichajes. «Estoy intentando transmitir tranquilidad, no sé si lo estoy haciendo bien o no, pero estoy contento, tranquilo, feliz. Estoy muy orgulloso del equipo de lo que estamos haciendo y en cómo hemos gestionado este mes de enero», ha destacado Giráldez, que ha remachado: «Confío en la dirección deportivo y confío en la plantilla y en los jugadores que tengo», ha remachado.

Bryan Zaragoza

La salida del malagueño ha acaparado la mayor parte de la comparecencia del entrenador celeste que, pese a la insistencia de los periodistas, apenas ha ofrecido detalles de la operación. «Hay abierto un proceso sobre su futuro y he considerado que no está preparado a nivel mental para venir a este partido, así que lo he dejado fuera. Es un proceso muy reciente, de última hora. Es un proceso que está abierto y veremos qué pasa. Teníamos que tomar una decisión sobre la convocatoria y hemos optado así», ha explicado sobre la ausencia del futbolistas en la expedición que se ha desplazado por la tarde a Getafe.

Pese a que todos los indicios sitúan al malagueño en Roma, el técnico no lo daba totalmente por perdido: «De momento Bryan es jugador nuestro y contamos con él y es lo que me gustaría. A partir de ahí veremos qué pasa en estas últimas horas de mercado, que parece que no van a ser tranquilas».

Claudio Giráldez ha comentado lo de Zaragoza «ha sido una situación de última hora, incluso para él» y ha recordado que son muchas las variables que influyen en la operación, desde la postura del jugador a la del Celta, además de Bayern y la Roma. «Hay que valorar muchas variables: que es lo más cómodo a nivel deportivo, qué siente el jugador y a partir de ahí tomar una decisión. No es solo cosa mía, de Marco y de Marián», ha observado el louriñés, que ha recordado que Bryan «está aquí cedido, no en propiedad».

El entrenador celeste no ha aclarado, sin embargo, si el futbolista le había pedido salir en este mercado, pero ha asegurado que lo veía contento en el Celta. «Ni pedir ni no pedir. Sabemos la situación que hay. Él habló conmigo con total honestidad. Veremos qué pasa, pero aquí está feliz», ha afirmado sin dar más detalles sobre la conversación.

Claudio ha insistido en que Zaragoza es feliz en el Celta y la decisión de no convocarlo ha sido exclusivamente suya: «No es una decisión de Bryan, es una decisión mía. Creo que él es feliz aquí, está feliz. Eso es lo que me traslada, lo que vemos en el día a día. Es consciente de lo que ha evolucionado, de lo que se ha completado. Estoy muy contento con cómo él ha dado pasos adelante durante esta temporada para entender nuestra manera de jugar, para mejorar como jugador».

La posibilidad de fichar un sustituto, si la operación se concreta, está sobre la mesa y sería para Giráldez «lo ideal», pero el técnico ha relatado que el club «tiene un plan B y un plan C», si finalmente no se cubriese su baja: «Evidentemente si sale un jugador que tiene tanta importancia para nosotros, con una cuota de protagonismo tan alta, lo ideal sería incorporar a alguien, pero tenemos planes B y C dentro del club».

Y el preparador céltico ha dado nombres concretos: «Dentro del equipo Williot, Hugo Álvarez o Pablo Durán son jugadores que pueden jugar o han jugado últimamente por ese perfil, hemos incorporado a un futbolista como Fer, que también puede soluciones en el último tercio y Jutglà, que también puede jugar en el lado izquierdo. Tenemos soluciones ahí y en el Fortuna. Hugo González y Óscar Marcos pueden jugar en el lado izquierdo por dentro y Ángel Arcos pegado a la banda».

Fer López

Claudio Giráldez ha puesto especial énfasis en restar presión a Fer López, quien tras su exhibición en Belgrado ha disparado las más altas expectativas que había sobre su futuro rendimiento. «Nos tenemos que centrar en lo que creemos que nos puede dar a nosotros, en lo que le podemos ayudar a que mejore. Pero Fer no es Maradona y es importante que lo tengamos claro. Es un jugador que está en proceso de completarse, de ser cada vez más fuerte y mejor», ha recalcado el entrenador celeste, que ha pedido no lanzar las campanas al vuelo con el canterano: «Nos equivocamos si esperamos que en todos los partidos vaya a meter un gol por la escuadra o irse de cinco jugadores cada vez que coja la pelota. Fer viene a aportar, a completarse, a ser uno más y no debemos cargarle con más presión que esa. Con la edad que tiene y con el poco recorrido que lleva en Primera, lo que tiene que hacer es disfrutar y mostrarse libre como él se mostró en el partido del otro día».

Burcio y Antañón

El papel en el primer equipo de Hugo Burcio y Andrés Antañón va a depender de si finalmente si ficha a un sustituto para Fran Beltrán, algo que ahora mismo no está nada clara, pese a que el club mantiene varios frentes de negociación abiertos: «Son jugadores que tienen potencial para estar en el primer equipo, que podrían echar una mano, pero tienen que completarse y también es importante que compitan. Si no viene un medio centro en estos días, tendrán más participación; si viene, participarán menos y se irán completando en el Fortuna. Confiamos mucho en el nivel que tienen los dos».

Interés y ofertas

Al entrenador del Celta se le ha preguntado si tenía constancia de ofertas por otros jugadores importantes del plantel, además Bryan Zaragoza. «Evidentemente hay jugadores importantes, en cuanto a minutos, a participación con nosotros, que están en las quinielas de otros partidos y ojalá podamos mantenerlos. No sé si ofertas o no pero que hay interés nos consta a todos», ha comentado Giráldez. «Es una señal del nivel de nuestros jugadores, de lo que está haciendo el equipo y tenemos que ver esa parte positiva. Es importante matizar que, salvo esta situación de Bryan, no hemos tenido que tomar ninguna decisión con nadie que veamos fuera de rendir. No percibo que nadie tenga la necesidad de salir por lo que veo en el día a día», ha matizado.

Jutglà

El retorno de Jutglà a la competición tras varios partidos en blanco debido a problemas personales ha sido, a juicio del preparador celeste, «una de las mejores noticias» del partido de Belgrado: «Aportó muy buenos minutos al equipo, mostró parte del repertorio que tiene como jugador y es lo que queremos todos, recuperar el mejor Ferran, que nos dé todo el potencial que tiene».

El Getafe

El partido de mañana contra el Getafe en el Coliséum no ha ocupado mucho tiempo en la comparecencia de Giráldez, que se ha limitado a destacar la importancia de «centrarse» en un encuentro contra «un rival que tiene una identidad muy marcada» y no podrá nada fáciles las cosas a los celestes. «Es un rival complejo. La muestra de la primera jornada nos tiene que servir a todos para saber lo difícil que es», ha destacado el estratega louriñés, que ha pedido paciencia para superar a los de José Bordalás: «Necesitaremos saber lo que hay que hacer para poder salir de presiones, para no meterte en campos pequeños, para no irte a demasiadas situaciones de duelo en lo ofensivo. Será importante hacer ataques largos para que ellos se puedan desgastar».