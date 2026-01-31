El Celta Fortuna regresa al buen camino
El filial céltico se impuso a Unionistas en Barreiro (2-0) con los goles de Capdevila y Dela para consolidar su segunda posición
J. C. A.
Después de tres semanas en las que el Celta Fortuna sumó dos puntos gracias a empates rescatados en el descuento, el filial regresó a la victoria en Barreiro donde se impuso a Unionistas en un partido trabajado y que se resolvió en los últimos minutos gracias a los tantos de Capdevila y Dela que hicieron justicia al esfuerzo y empuje de los futbolistas de Fredi Alvarez.
El hecho de jugar en Barreiro, que ante determinados rivales suele ser un problema de difícil resolución, no fue un inconveniente esta vez aunque el duelo ante los salmantinos costó sacarlo adelante. Los blanquinegros defendieron con orden ante un Celta Fortuna que recuperó para la ocasión a gente como Burcio o Antañón que habían estados los últimos días con el primer equipo. El acoso no pudo traducirse en demasiadas ocasiones y el duelo caminó siempre en ese fino alambre del éxito y el fracaso.
Pero en el tramo final todo se resolvió. Primero fue Capdevila, que llevaba pocos minutos en el campo, quien logró su primer jugador como futbolista del Celta Fortuna. Y en el descuento, muy largo como suele suceder en esta categoría, Dela anotó el segundo para confirmar su buen partido y la progresión que viene haciendo después de resolver los problemas físicos que le han acompañado. El Celta Fortuna tras este triunfo se consolida en esa segunda posición de la tabla y sigue fijando su meta en disputar el play-off de ascenso. La ventaja sobre el sexto clasificado se va a los siete puntos.
