Bryan Zaragoza negocia su salida del Celta para jugar en la Roma

Los finales de mercado en el Celta está claro que no resultan sencillos. A dos días de que cierre la ventana de enero de este año, el equipo vigués que trabajaba en la posibilidad de incorporar alguna pieza que complete la plantilla, está a un paso de quedarse sin el futbolista por el que hizo una apuesta más firme el pasado verano: Bryan Zaragoza.

En las últimas horas se ha producido un movimiento inesperado por parte de la Roma que ha mostrado interés por hacerse con los servicios del atacante malagueño. Ahora mismo Celta y Bayern de Munich, poseedor de los derechos del futbolista, negocian cortar la cesión del jugador y firmar una nueva con el conjunto romano que incluiría compra obligatoria a final de temporada.

El extremo, que ha ido disfrutando de mayor protagonismo en las últimas semanas, concluiría así la cesión en Vigo y dejaría al equipo de Claudio en una situación algo precaria. En el Celta estaban cada vez más contentos con él ya que su participación había crecido y no era descabellado pensar en que el club afrontaría la opción de compra de doce millones que firmaron con el Bayern. Pero la aparición de la Roma, las condiciones ofertadas y la buena disposición del futbolista a cambiar de aires ha dado un vuelco absoluto a la solución.

Aunque Zaragoza no aparece en la convocatoria de mañana para el partido contra el Getaje, Claudio no dio por segura la salida del futbolista aunque admitió esa posibilidad. El técnico insistió en rueda de prensa que el jugador le transmite que está feliz en Vigo aunque eso no quiere decir que no vaya a irse. El entrenador, en caso de quedarse sin Bryan, asegura que lo mejor era poder completar la plantilla con otro futbolista aunque también aseguró que en la plantilla y sobre todo en el filial tiene jugadores que pueden ayudar a cubrir su hipotética ausencia.