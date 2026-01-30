Mucho más que un simple empate

El empate de Duarte nada más marcar el Celta, prácticamente en la única acción legal de verdadero peligro del Estrella Roja en todo el partido, no desluce el buen desempeño del conjunto de Giráldez, especialmente en el segundo tiempo con la entrada en cancha de Jutglà y sobre todo de Fer López, que en poco más de media hora sobre el verde dio todo una exhibición de clase, mostrando lo mucho que se ha perdido el Wolverhampton y ha ganado el Celta.

Un despiste fatal, como tantos que le han costado caro este curso, nada más sacar el rival de centro tras el antológico gol del chico, resta algo de mérito el sobrio trabajo de los celestes, que generaron mucho más de lo que concedieron y tuvieron controlado el choque hasta hacer lo más difícil: ponerse por delante.

Notable actuación grupal, pese a la mala tarde de Aspas, y excelentes noticias de Rueda, un chico que progresa a grandes zancadas, recuperación de Jutglà, que parece haber superado sus problemas personales y firmó minutos esperanzadores, pero sobre todo por el retorno, siquiera por un tiempo, de Fer López, que hizo mucho más que anotar un gran gol.

Rotación masiva. Muchos cambios (nada menos que siete) en un once más reconocible que el que cayó el pasado domingo en Anoeta frente a la Real Sociedad. La gran novedad fue el impetuoso (de más) Yoel Lago (en lugar del enfermo Starfelt) en un once con Hugo Álvarez completando un frente de ataque liderado por Borja y Aspas. Miguel Román volvió para formar pareja con Ilaix y Javi completó el eje defensivo en el perfil derechos de la línea de centrales, mientras que Rueda relevó a Mingueza en el carril derecho.bendito VAR. Al equipo de Giráldez le costó un rato entrar en el partido. No supo bien como contrarrestar la presión alta del Estrella Roja y tuvo bastantes problemas para contener al desequilibrante Katai, que sigue muy en forma a sus 34 años y dio bastantes problemas.

El atacante serbio fue protagonista de los dos goles anulados al Estrella Roja a instancias del VAR en el tramo inicial del partido, el primero por falta de Katai a Javi Rodríguez antes de servirle el balón a Arnautovic para que fusilase desde el punto de penalti a Radu; el segundo por un fuera de juego milimétrico del nueve serbio tras controlar con clase y remachar contra la red un buen centro en diagonal desde la banda derecha.

El videoarbitraje revisó, sin conceder, un posible penalti a Ilaix Moriba, que el árbitro tampoco vio en el campo.

Un cohete llamado rueda. El carrilero malagueño fue una constante fuente de problemas para la defensa del Estrella Roja, de largo el hombre más peligroso y desequilibrante del Celta. Todo el peligro que el equipo de Giráldez generó en la primera hora de juego pasó por sus botas, casi siempre en conexión con un Borja Iglesias poco afortunado anoche en el remate. La más clara la estrelló el Panda en la base del poste (y luego no la embocó Ilaix) tras quebrar el carrilero céltico la cintura a su par y servírsela al cogollo al nueve céltico. Antes Borja estrelló, casi a bocajarro pero sin ángulo, el balón contra el portero tras astuto robo de Rueda en el pico del área rival.

Pero la mejor acción, si cabe, la protagonizó el malagueño galopando en solitario tras un servicio de Radu hasta plantarse frente a Matheus. Infelizmente, en lugar del culminar él mismo en buena posición de remate la jugada, prefirió dársela en el segundo palo a Borja, con la desgracia de que el pase se le fue largo y el Panda no pudo precisar bien el remate.

La última, con participación de Fer López, la falló Jutglà en boca de gol con toque salvador del portero tras abrir el malagueño otro boquete en el área rojiblanca.

Regreso triunfal. Se frotaban los hinchas del Estrella Roja los ojos y los del Celta las manos con el golazo de Fer López. El chaval cazó un rechace tras una acción en el área de Jutglà y largó un zapatazo con el exterior del pie que se coló lamiendo el palo. Un gol espléndido, colofón de media liderando el juego ofensivo celeste, rompiendo líneas con un giro o en conducción o con un pase al espacio o buscando directamente el gol con un tiro de media distancia. La falta de minutos en la Premier no ha mermado un ápice su juego. Su potencial es inmenso. Es incomprensible que el Wolverhampton no haya aprovechado semejante jugador y una bendición para el Celta.