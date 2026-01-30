Borja Iglesias calificó el empate cosnechado anoche en el Pequeño Maracaná del Belgrado com «un refuerzo» para la siguiente fase destacó, que el delantero santiagués afronta con altas expectativas. «Creo que hemos hecho una buena fase de grupos. El equipo ha crecido muchísimo, hemos madurado mucho desde el primer partido y creo que estamos preparados para lo que nos viene», apuntó tras el choque. En esta primera fase, el equipo de Giráldez ya ha vencido a sus dos posibles rivales: 3-1 al PAOK y 2-1 al Lille. Pese a ello, el Panda no se fía: «Los partidos que hemos jugado contra ellos nos van a dar algo de información, pero seguro que esta eliminatoria va a ser muy exigente, tanto el partido de ida como el de la vuelta».