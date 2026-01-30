Claudio Giráldez lamentó que el Celta dejase escapar la victoria en Belgrado tras el gran gol de Fer López, que situó al equipo vigués la decimosexta plaza y le obliga a medirse al Lille o al PAOK en la siguiente ronda, dos rivales a los que ya se enfrentaron los célticos y que su técnico califica de «eliminatoria muy complicada».

«Me sabe mal el empate porque yo incité un poco al equipo en ese momento a ir a por el segundo gol. Había un par de resultados que nos podían favorecer para meternos en el top 8 y pensamos en ir a por más. Si hubiésemos ganado el partido estaríamos un poquito más altos en la clasificación. Era demasiado premio poder meterte en el top 8 como para no pelearlo», explicó Giráldez ante el gol de Duarte un minuto tras la obra de arte que firmó Fer López.

Valora el técnico del Celta el trabajo de su equipo, pese a las condiciones del césped: «Creo que hemos hecho un partido completo en un escenario muy complejo, ya no solo por el ambiente, por la historia o la temperatura, si no por el estado del campo. Es una pena el resultado final, que empaña un poco el partido muy bien trabajado y muy complejo», reiteró.

Giráldez destacó la irrupción de Fer López, tras su regreso a Vigo cedido por el Wolverhampton. «No está todavía al cien por cien, creo que se le notó en alguna continuidad de alguna acción a nivel defensivo, pero ha estado brillante desde su entrada, con su personalidad, que es lo que queremos. Mejorando las jugadas y con el colofón de ese golazo. Ojalá sea el primero de muchos. Me alegro mucho por él y por la actuación que ha tenido hoy».

Por último, analizó a los dos posibles rivales en Europa, Lille o PAOK: «Va a ser una eliminatoria muy complicada, pero es lo que queremos, estar vivos en la competición, poder seguir disfrutando de partidos como el de hoy».