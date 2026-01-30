Media hora en brazos de Fer

¿Qué pensó un aficionado del Wolverhampton en ese preciso momento en el que Fer López convierte el mal despeje de la defensa del Estrella Roja en un regalo para los sentidos? Mañana alguien le pondrá la música de «Titanic» o de «Interstelar» a ese golpeo a cámara lenta y en ese vídeo nos quedaremos unos cuantos a vivir para siempre, engatusados por lo estético del remate, por la mirada de pánico del portero que desde que inicia su vuelo sabe que solo contribuirá a mejorar la foto. Con ese gol que sonaba definitivo, emborronado por la defensa del Celta en los minutos siguientes, Fer López devolvió parte de lo aquel inesperado traspaso veraniego nos arrebató hace unos meses. Su aparición en el campo permitió al Celta dar un salto en el tiempo y regresar a los días en los que la pelota siempre estaba a salvo en sus pies. Como si estos meses no hubiese sucedido. Llegaron sus giros, sus pases, sus descargas, su intuición y todo eso que otros no han querido disfrutar. Esa media hora deliciosa en sus brazos, ese gol, se merecían un mejor final. Vendrán otros. Pero ahora mismo sería interesante saber qué puede haber en la cabeza de quien ha tenido a este tipo sentado durante meses en un banquillo.