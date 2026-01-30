Giráldez: «Va a ser muy complejo, muy difícil»

Claudio Giráldez no se fía del PAOK, un rival que ha mejorado mucho desde que se enfrentó al Celta el pasado mes de octubre en Balaídos, y que hasta la fecha se ha mostrado intratable en su feudo del Estadio Tumba de Tesalónica. «Sabíamos que fuese el que fuese el rival iba a ser complicado. Tenemos la ida en otro escenario histórico y muy complejo, un equipo que no ha perdido en casa en ninguna competición este año y que tiene poco que ver con que jugamos en la jornada 2 en cuanto a presión y momento de la temporada. Ojalá consigamos un resultado similar en ambos partidos, pero va a ser muy complejo, muy difícil. Estamos ya en una eliminatoria y no va a tener nada que ver», ha analizado el entrenador del Celta al regreso del equipo de Belgrado.

Giráldez ha considerado que las opciones del Celta de pasar de ronda van a depender, en gran medida, de que su equipo sea capaz de hacer un buen encuentro en el primer asalto de la eliminatoria, para aprovechar el factor campo en el decisivo duelo de Balaídos: «Tenemos que hacer un buen partido de ida para i aprovechar luego esa ventaja en la vuelta. En un escenario así va a ser importante centrarnos en la ida. Ojalá podamos hacer un buen partido».

El técnico celeste ha restado, por otra parte, importancia a la baja en este primer asalto de la eliminatoria de Giannis Konstantellias, la estrella del PAOK por la que suspira media Europa. «Tienen otros buenos jugadores y no solo en esa posición. Tienen muy buenos extremos y buenos rematadores. Es un equipo muy compacto y luego el contexto y el escenario es muy complicado», ha ponderado Giráldez, que ha remachado: «Ha pasado el Betis por allí y perdió 2-0 y han ganado en campos como el del Lille. Vamos a intentar dar nuestra mejor versión, pero de momento toca centrarnos en LaLiga, que tenemos un par de semanas para que llegue Europa».