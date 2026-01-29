Stankovic: «Espero un Celta fuerte, rápido y organizado»

Dejan Stankovic acaba de iniciar su segunda etapa como entrenador de Estrella Roja, club en el que se formó como futbolista antes de dar el salto al Lazio y convertirse en una leyenda del Inter. El técnico serbio valora la temporada del Celta al subrayar la séptima posición que ocupa en una competición tan exigente como la Liga y espera un duelo muy competido por una victoria que puede premiar a alguno de los dos contendientes con una plaza entre los ocho primeros de la Liga Europa y saltar directamente a los octavos de final de este torneo.

«Veremos qué nos depara el partido. Para mí es como una final porque podemos terminar entre los ocho primeros», dijo Stankovic ayer en la rueda de prensa previa al partido de esta noche contra al Celta, del que valoró su buena campaña liguera: «Es un equipo que lucha por Europa en un campeonato tan fuerte como el español. Debemos hablar de ese equipo con mucho respeto porque juegan bien al fútbol y saben lo que hacen. Espero un rival duro, rápido y de gran calidad», añadió el técnico balcánico, que no tuvo muy buena experiencia con Rafa Benítez durante el paso del madrileño por el banquillo del Inter de Milán.