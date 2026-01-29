Giráldez: «¿Por qué no soñar con el top 8?»

La ausencia de dramatismo no resta relevancia al encuentro. Así lo considera Claudio Giráldez, que invita a disfrutar del instante: «Es un campo de 60.000 personas, histórico, de un equipo que ha sido campeón de Europa y por el que han pasado grandes figuras. El año pasado jugaba Champions. Es difícil encontrar un escenario más motivante en el fútbol mundial y es un auténtico privilegio estar aquí y disfrutarlo». No renuncia, además, a una última jornada propicia: «¿Por qué no soñar con meternos en el top 8?».

«Vamos a sacar un equipo muy competitivo», resuelve entre las cábalas de las bajas, las molestias, los síntoma de gripe y sus imprescindibles rotaciones. «Yo quiero ganar el partido. Quiero acabar esta fase ganando, que es lo que depende de nosotros. Es en lo que tenemos que centrarnos. Las consecuencias vendrán después. Me iré contento si veo a un equipo sólido, un equipo reconocible».

No fue esa la versión en Anoeta, al menos en las acciones que decidieron el encuentro: «Claro que ha habido reflexión. Lo que me apetecía al acabar el partido era ponerles ya las imágenes en el vestuario, pero hay que reposar las cosas. Evidentemente lo hemos hablado. Sabemos lo que hicimos mal. No podemos dar marcha atrás. Tiene importancia corregirlo».

Será el penúltimo partido antes del cierre de mercado. Del fichaje de un mediocentro indica: «Si viene alguien tiene que ser para mejorar o completar algo que no tenemos ni en el primer equipo ni en el Fortuna. Eso lo tengo muy claro. No quiero taparle espacios a nadie que crea que puede estar con nosotros ahora». De posibles salidas añade: «Veo a la gente tranquila. Evidentemente hay jugadores que llaman la atención, que han tenido clubes interesados y les pueden llegar cantos de sirena. Creo que esos están muy felices y se ven aquí. Y los que pueden sentir lo contrario por llevar pocos minutos son ejemplos de profesionalidad, de sumar, de aportar. Veo al equipo totalmente feliz, unido, dentro de que es un periodo convulso. Está mucho más estable que el año pasado, que había situaciones más raras».