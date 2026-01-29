¿Contra quién jugará el Celta el 'play-off' de Europa League?

El Celta suma un capítulo glorioso a su historia: estará presente este viernes en el sorteo del 'play-off' -o dieciseisavos- de la Europa League, al que ya se había clasificado antes del duelo ante el Estrella Roja de Belgrado. Tras acabar la fase de liga de la competición continental en el 16.º puesto, le podría tocar el 17.º o el 18.º, es decir, el Lille o el PAOK, rivales a los que ya se enfrentó y venció esta temporada -ambos en casa-.

Los de Giráldez, que firmaron las tablas este jueves en el siempre hostil 'pequeño Maracaná' (1-1) con un golazo espectacular de Fer López, remataron finalmente la 'liguilla' de Europa League con 13 puntos (cuatro victorias, un empate y tres derrotas). La atención se traslada ahora a este viernes, cuando se celebrará el sorteo que dirima el próximo contrincante del Celta.

La cita comenzará a las 13.00 horas en la Casa del Fútbol Europeo, en Nyon (Suiza), y su retransmisión se podrá seguir en directo a través de UEFA.com -también en la 'app' oficial de la entidad- y Movistar+. El sistema se base en un modelo de parejas, en el que el 9.º y el 10.º se medirán al 23.º y 24.º, y así sucesivamente. Del 9.º al 16.º son los cabezas de serie.

Los duelos del 'play-off' o ronda de dieciseisavos -aunque no sea como tal, sí da acceso a los octavos- se disputarán el 19 y el 26 de febrero. El conjunto celeste se ha ganado el derecho a jugar la vuelta arropado por su gente en el estadio de Balaídos tras finalizar precisamente entre los cabezas de serie del grupo clasificado a esta fase -del noveno al 24.º incluidos-. Los ocho primeros acceden directamente a octavos de final.

Si el equipo vigués se mete en octavos, habría otro sorteo entre el Lyon y el Aston Villa para conocer a su oponente.

Resto de fechas de la Europa League:

