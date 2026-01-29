Ristic: «Mi corazón está aquí»

Rara vez han faltado balcánicos y más específicamente serbios desde aquel Culafic que en 1979 inauguró la cuenta. Unos iniciaron sagas, como Goran Maric y su naturalizado Zoran o ese Srdan Bajcetic aún pendiente de su Stefan. Otros resultaron breves como Puhalak, Bursac o Milojevic. E incluso fugaces como Ilic y Drazic e inéditos como Pantelic. Zoran Djorovic vivió a la sombra del esplendoroso Goran y Milosevic conoció gloria y miseria en un solo año. En el santoral lucen Milorad Ratkovic, bailarín y analista, nacido en Bosnia pero serbio, y Gudelj, serbobosnio, mito futbolístico y afectivo a la par que delegado.

La tradición se sostiene sobre el intermitente Ristic, en quien Claudio siempre ha confiado entre convalecencias musculares. «Sí», afirma rotundo el defensa sobre si se siente bien, sin anticiparse titular. Mira al lado: «Ojalá, pero no es pregunta para mí, sino para el mister. Estoy preparado».

Jugará. Lo anticipa su elección para la rueda de prensa y el mimo de Claudio. Ristic creció en el Estrella Roja y jugó con los mayores entre 2013 y 2017. «Es un partido muy especial. Es mi casa y mi corazón está aquí», confiesa un tierno Mihailo. «Yo venía cuando era niño».

Presume Ristic del ambiente que se vivirá en el Marakana. Algunos compañeros le han preguntado: «Creo que sinceramente no son conscientes. Lo entiendo. Vienen de otra cultura. Es algo que es muy complicado de explicar. Esta conexión de afición y jugadores es muy especial, única. Será una experiencia increíble para todos, especialmente para los jóvenes. Para mí será un privilegio vivir esto una vez más. Quiero disfrutar de cada momento».