Por un instante en Belgrado que nunca se olvide

«El Celta vive otra noche mágica», se titulaba en la crónica de aquel 9 de noviembre de 2000. El cuadro celeste había eliminado al Estrella Roja en segunda ronda de la Copa de la UEFA. Una remontada milagrosa había compensado el 1-0 de la ida y el 1-2 que figuraba en Balaídos al descanso. «¡Apoteósico!», exclamaba la portada, habitualmente poco propicia a las exclamaciones. El 5-3 final lo había demandado. Poco importaba la insípida instancia. Quedaban aún lejos la indignación con Markus Merk en los cuartos de final ante el Barcelona o la infinita tristeza copera de Sevilla. Aquel frenesí permanece intacto en la memoria.

También este Celta liderado por Claudio Giráldez, el de mayor conexión espiritual con su grey, no necesita otros aditamentos en esta segunda visita al Marakana balcánico. No importan los cálculos que apenas le conceden opciones de encaramarse a los ocho primeros. Ningún profeta puede anticipar qué sucederá en la próxima ronda, sean dieciseisavos o octavos. Ni si esta aventura europea se prolongará la temporada que viene o sobrevendrá un largo desierto. Lo único que le pertenece es este instante y su única misión es convertirlo en otra emoción que siga escalofriando a sus aficionados, los que han viajado a Belgrado y los que enciendan la tele, cuando años después cierren los ojos y recuerden.

Manu Fernández, aunque la patada a su tobillo se haya quedado en un percance leve, llegaba justo y se ha quedado en Vigo. Con él, los sancionados Williot y Hugo Sotelo y Aidoo, que no ha sido inscrito en la Europa League. En Starfelt se ha insinuado una gripe y el aguacero padecido en San Sebastián ha dejado otros tocados. Claudio ha reclutado para la ocasión a Burcio y Antañón.

Con todos ellos, combinando su metódico plan de partido y la distribución de cargas, organizará una escuadra que probablemente opte por esa versión guarecida atrás, blindada como un armadillo, a la vez que reactiva, como un felino que acecha. Porque sobre la disposición de su adversario no tiene la más mínima duda.

«Esperamos un ambiente espectacular para un partido de Europa League contra un equipo que ha hecho pocos goles pero que ha encajado muy pocos y está clasificado para la siguiente ronda como nosotros», analiza Claudio, que menciona: «Y lo ha hecho con dos entrenadores distintos, lo que habla de la solidez del equipo. Creo que ahora está más agresivos con Stanko, con esa presión hombre a hombre, cerca de los pares. Y luego con el talento habitual serbio».

Dejan Stankovic relevó efectivamente a Vladan Milojevic el pasado 23 de diciembre. Exactamente la misma maniobra que hace seis años. La directiva aprovechó que se iniciaba entonces el parón invernal de la Superliga serbia. A Stankovic le puede preocupar que su escuadra todavía no haya recuperado su mejor pulso competitivo. A cambio ha dispuesto de tiempo suficiente para articular su discurso. En la pasada jornada continental, en casa del Malmo (0-1), el Estrella ya se mostró desperezado.

Los guarismos, esos 6 goles a favor y 5 en contra tan rentables, engañan. La producción corresponde sobre todo a Milojevic. Stankovic ha imprimido agresividad a la presión y ha depositado la creatividad de su 4-2-3-1 sobre el adolescente Kostov, que ya los grandes tientan y que solo el mayor poder adquisitivo del club de Belgrado ha podido retener temporalmente. El nigeriano Uchenna es el único lesionado.

La atractiva propuesta de Stankovic ha consolado a sus adeptos de una segunda plaza en Superliga, por detrás del Partizan, que siempre escuece. El Marakana temblará con fervor. Es en esos escenarios donde se escriben las historias que nunca se olvidan