El Celta logra su objetivo tras un final loco: golazo de Fer López y empate inmediato

El Celta regresa de Belgrado con una sonrisa de oreja a oreja. Rara vez un tanto inmediato en contra tras uno a favor no sabe a decepción, y hoy ha sido el caso. El empate (1-1) ante el Estrella Roja en Belgrado le asegura al Celta la disputa del partido de vuelta del 'play-off' de Europa League en Balaídos, gracias también a resultados ajenos. Se medirá al Lille o al PAOK, rivales a los que ya venció esta temporada -ambos en casa-. Fer López 'redebutó' con un golazo con el exterior, pero en el siguiente minuto Bruno Duarte igualó el marcador. El VAR le anuló dos dianas a los locales en un choque con numerosos resbalones de los vigueses.

La cita en el estadio Rajko Mitić, llamado 'pequeño Maracaná', siempre hostil pero con la compañía de más de 800 celestes, comenzaba con la noticia de la baja de Starfelt por gastroenteritis. El sueco se había erigido como héroe en el choque previo -y heroico- de la competición europea frente al Lille con un desempeño sobresaliente y un testarazo para el recuerdo. Claudio Giráldez apostó entonces por un Yoel Lago del que se rumoreó su salida este invierno a un equipo de Segunda División. Le otorgó plena confianza al joven canterano y, al menos, no le decepcionó.

El primer susto de la noche llegó pronto. En el minuto 9, el colegiado italiano -muy desacertado en acciones básicas- aprobó un gol al Estrella Roja precedido de un empujón de un jugador serbio a Javi Rodríguez. El VAR lo acabó anulando. Con todo, supuso un claro síntoma de que el Celta no estaba metido. Tanto fue así que pocos minutos más tarde, de nuevo el videarbitraje rescató a los vigueses: un fuera de juego milimétrico de Arnautovic tras un pase en alto que perforó la columna vertebral de la defensa.

Antes del segundo 'microinfarto', Borja Iglesias gozó de una destacada oportunidad después de un buen robo de Javi Rueda, pero el picheleiro remató flojo dentro del área y el guardameta logró alejar el cuero. Paulatinamente, el Celta conseguió amenazar los dominios foráneos, férreos al punto de que los serbios habían ganado los últimos cuatro compromisos de Europa League con la portería a cero -y cuatro goles a favor-.

En la segunda mitad, los celestes supieron recomponerse. En el 50, los mismos protagonistas de antes amenazaron de nuevo: Rueda, en una acción de puro desborde por velocidad, consiguió adentrarse en el área, pero le hizo una entrega defectuosa al Panda, que ya esperaba la pelota para, simplemente, empujarla a la red. En el 80, semejante guion: Jutglà, en la línea de gol, no llegó a un balón precedido de Rueda después de que el portero visitante lo tocase lo justo con los guantes para despejarlo.

Entre medias, Ilaix reclamó un penalti por un plantillazo que se suele pitar en LaLiga y Fer López volvió a pisar el césped como jugador celeste. El vigués deslumbró durante la algo más de media hora de la que disfrutó y le regaló al aficionado gestos que enamoran. Por si no fuera suficiente la exhibición de giros y control del balón, en el 87 dejó boquiabierto al estadio. Sin prácticamente armar la pierna, se sacó de la chistera un golpeo con el exterior y mandó el esférico a la escuadra. La celebración duró un suspiro: tras el saque desde el centro del campo, Bruno Duarte empató el duelo colándose detrás de un Marcos Alonso que perdió la marca.