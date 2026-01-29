Fer López podrá jugar con el Celta ante el Estrella Roja

Claudio Giráldez no había perdido la esperanza de poder contar con Fer López en el partido del Celta contra el Estrella Roja, igual que nunca se desprendió de la esperanza de recuperarlo en este mercado de invierno tras resignarse a su marcha en verano. "Hasta las doce de la noche hay tiempo", indicaba el técnico ayer, a media tarde, durante la rueda de prensa. Y la dirección deportiva que dirige Marco Garcés ha colmado ese deseo, aunque lo haya tenido que concretar incluso más tarde, esta misma mañana. La UEFA, considerando el historial formativo del vigués, ha aceptado inscribirlo en este último partido de la liguilla con un dorsal del filial. Fer, de manera puntual, exhibirá en su espalda el número 30, igual que Burcio el 31 o Antañón el 36. Será probablemente una identificación efímera. Si para la Liga ha adoptado el 8 de Fran Beltrán, para la próxima ronda podría adoptar otro número, aunque es una situación que todavía no está clara.

Giráldez tendrá que decidir ahora cómo lo emplea o, con mayor precisión, decidir si lo emplea conforme al plan que en realidad había reservado por si acaso. "Sí lo veo preparado para jugar aunque lleve pocas sesiones con nosotros", confirmaba ayer. "Viene de entrenar con continuidad. No ha tenido los minutos que evidentente le gustarían a él o a nosotros para poder tenerlo más rodado en ese aspecto. Pero lo suple con una adaptación, con su conocimiento de nuestra manera de proceder, que hace que ese ritmo lo vaya a coger probablemente compitiendo. Pronto lo veremos en el campo con nosotros", había anticipado.

Fer, en la lista de la UEFA. / uefa.com

Ciertamente Fer no ha ganado cuajo oficial en la Premier. Pero sí ha madurado física y futbolísticamente gracias al trabajo diario. Así lo ha asegurado y lo acepta Claudio, que considera que ese crecimiento incrementa la versatilidad del joven. "Sabemos que puede jugar en construcción del juego o en finalización. Siempre desde un perfil centrado en el lado derecho es capaz de generar juego cerca o lanzarnos. Estoy de acuerdo que ha evolucionado físicamente", indica el técnico. "Ya lo estaba haciendo los últimos años aquí. Tiene capacidad para poder jugar de mediocentro. A nivel defensivo antes le costaban más esos espacios más grandes y ahora es muy poderoso en ese aspecto. Podría evolucionar a jugar de ocho, aunque no crea que sea su posición de partida ideal, y en un 4-3-3 sería el interior derecho, el seis".