El Celta se mete en cuartos de final

El Celta se metió en los cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil, después de eliminar en un intenso partido al Atlético de Madrid. El cuadro celeste se cruzará en cuartos, la última eliminatoria ante de la Final Four, con el Athletic de Bilbao. Una eliminatoria, a partido único, que se jugará en las instalaciones de A Madroa el próximo 11 de febrero.

El equipo entrenado por Alberto Suárez cimentó su victoria en un primer tiempo primoroso. El Celta salió convencido de llevarse la victoria. Presionó muy arriba, consiguiendo recuperar numerosos balones que le permitieron crear peligro desde la primera jugada.

El Atlético de Madrid no era capaz de frenar el aluvión celeste, que a los siete minutos rompía la igualdad inicial con un gol de Davila. Todo vino tras un robo de Khayat en la medular, que le permitió montar una contra para cederle el balón a Davila, que solamente tuvo que empujarla.

El partido seguía muy desnivelado. El Celta era muy superior a un conjunto rojiblanco que a penas inquietaba la meta defendida por Izan. En ataque, el Celta seguía presionando muy arriba. Tan solo habían pasado nueve minutos del primer gol de Davila, cuando el delantero aprovecha un mal despeje de la defensa madrileña para marcar el segundo gol de la tarde.

El Atlético de Madrid estaba noqueado. El Celta olía sangre y seguía apretando. El equipo entrenado por Alberto Suárez hacía mucho daño por la banda izquierda de su ataque, lado por el que llegó el tercer gol de Celta, tan solo cinco minutos después del segundo de Davila. En esta ocasión fue Kibet el que rompió la defensa rival.

La sangría era enorme, y a ocho minutos para llegar al descanso, Fraga disponía de otra buena ocasión, pero su disparo salía fuera poco muy poco.

La desesperación del entrenador colchonero llegó a tal punto, que en el minuto treinta y nueve hizo los dos primeros cambios del partido. En el descanso cayeron otros dos.

Pero ni con estos dos cambios pudo evitar el cuarto, tras una gran jugada de Khayat, objeto de penalti tras driblar a tres rivales dentro del área. El propio Khayat marcó desde los once metros. Una jugada en la que el técnico colchonero, Donato, fue expulsado por protestar.

Como era de esperar, la segunda parte fue una historia completamente diferente. Posiblemente el partido que se podía esperar si el Celta no hubiera estado a un nivel tan alto.

Los colchoneros dieron un paso al frente. Los cambios le dieron un aire diferente al equipo, sobre todo con la entrada de Joel. Esteban marcó el primero de los madrileños, que comenzaron a creer. Obama hizo el segundo y entonces la presión comenzó a ser agobiante. Máxime cuando Gross hizo el tercero, pero esta vez el Celta defendió muy bien.