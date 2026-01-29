Burcio y Antañón refuerzan la medular
Giráldez incluyó en la convocatoria para la cita de Belgrado a Hugo Burcio y a Andrés Antañón, ambos del filial, para reforzar una medular en la que no estará Sotelo por sanción. Esta baja complica la situación para el técnico celeste tras las salidas de Damián Rodríguez y Fran Beltrán. De hecho, Burcio debutó en la Liga Europa contra el Lille y Antañón ha participado en varias convocatorias de la Copa del Rey pero sin poder estrenarse.
- Davila 27/01/2026