André, el niño que conmovió a Borja Iglesias con una pancarta en Balaídos

André Álvarez Abal se ha colado en el corazón del celtismo sin quererlo y, sobre todo, sin pedir nada. En las últimas horas, su nombre se ha hecho viral en el planeta celeste porque a veces una pancarta pesa más que cualquier grito. En Balaídos, entre miles de voces y un partido que se escapa rápido de la memoria, quedó inmortalizado un mensaje sencillo y valiente, escrito con la caligrafía de un niño y con la claridad de quien aún no ha aprendido a odiar.

André tiene 8 años, los cumplió en noviembre, y vive en O Sisto, en Vilagarcía. El 18 de enero, en el encuentro ante el Rayo en Balaídos, pasó el partido entero levantando una cartulina como si fuese un faro. No buscaba un selfie, ni un balón, ni una camiseta. No había una petición escondida al final de la frase. Solo un mensaje directo a Borja Iglesias, que venía de convertirse en diana de una tormenta de homofobia en redes: «Borja, estamos contigo. Tú no le hagas caso». Alrededor, corazones, un panda, una camiseta celeste y una empatía inocente sin trasfondos.

André en Balaídos con el mensaje que encandiló a Borja Iglesias. / David Souto 'Champy'

En esos días en los que el ruido de los intolerantes intenta taparlo todo, André hizo lo contrario: puso una palabra amable donde otros estaban poniendo veneno. Y lo hizo desde la grada. Ese mismo día, él y su padre, Adrián, integrantes de la peña Carcamáns, también se sumaron de un modo visible a la respuesta del celtismo: uñas pintadas de celeste, un gesto pequeño pero inequívoco para decir «aquí estamos» frente al odio.

La imagen que terminó encendiendo la mecha la captó David Souto «Champy», colaborador del club y miembro de Comando Celta, que estaba a pie de césped haciendo fotos, como tantas otras tardes. Solo que aquella no fue una tarde cualquiera. «Me llamó la atención ver a un niño tan pequeño con una pancarta en la que no pedía nada, simplemente daba un consejo a un futbolista. Me pareció espectacular», reconoce el fotógrafo. Es el detalle que lo cambia todo: la ausencia de interés. La pureza del gesto.

Como si la historia necesitara todavía más casualidades para redondearse, «Champy» tiene raíces en O Sisto. Allí su madre, Marisa, tuvo una peluquería en la rúa Pereiro y él pasaba los veranos. El mismo lugar en el que hoy vive André junto a Adrián y su madre, Paula. Una aldea pequeña que, de repente, parecía estar conectada por un hilo invisible con Balaídos, con la ciudad, con el club y con el país entero mirando una foto.

La publicación de «Champy» en la noche del martes desbordó cualquier previsión. «Nunca creí que iba a tener tanta repercusión», admite. Y entre miles de reacciones, hubo una que convirtió la anécdota en algo mucho más grande: Borja Iglesias se movió. El delantero con un «Ay, morí» pidió ayuda en redes para localizar a aquel niño que le había regalado un antídoto contra la toxicidad, una frase que no minimizaba el golpe, pero sí lo colocaba en su sitio: no hacer caso. Un recordatorio de que la dignidad también se defiende así, con apoyo a plena luz.

Desde el club, ya en ruta hacia Belgrado, se pusieron en contacto con Adrián para concretar el encuentro. Borja quiere conocer a André en persona, darle las gracias y regalarle su camiseta dedicada. El presidente de Carcamáns, Belermo Dios, ejerció de enlace para un encuentro que le hace ·muchísima ilusión».

La noticia cayó como una bomba de alegría en casa. André se enteró al salir del colegio y la felicidad se le quedó pegada a la cara. No se le borró ni en todo el día, ni siquiera en el entrenamiento del Arosa benjamín, al que llegó con la camiseta del Celta como si llevase una armadura. Al ver a su padre por primera vez tras la jornada laboral y lectiva, se fundieron en un abrazo que lo decía todo sin necesidad de explicar nada: orgullo, emoción, pertenencia. Alma celeste.

Borja Iglesias quiere conocer en persona al niño vilagarciano. / Iñaki Abella

Apenas podía articular palabra cuando le preguntaban qué le había llevado a escribir aquello. Borja es uno de sus favoritos —solo por detrás de Iago Aspas y Hugo Álvarez, su podio particular—, pero lo que lo empujó no fue la idolatría, sino la empatía. La idea, tan simple y tan gigante, de que a alguien se le acompaña cuando lo atacan.

Adrián todavía recuerda cómo nació la cartulina: «Empezó nada más subir al coche y terminó cuando estábamos en de Rande. Fue cuando le dije que se había olvidado de la letra h de hagas y me dijo que se la hacía en pequeñito». Esa «h» diminuta, corregida sobre la marcha con sus «rotus del cole». Porque esa es la lección que deja André: los pequeños detalles pueden servir de escudo cuando llega la avalancha. Un niño con una cartulina, unos corazones y una frase basta para recordarnos que el fútbol, cuando es de verdad, también es refugio. El odio grita, sí, pero el cariño —cuando es limpio— encuentra la manera de hacerse ver.