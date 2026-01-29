El celtismo, de chándal y ropa de calle por Belgrado

El hotel de un equipo, en las mañanas de partido, registra un trasiego constante de idas y venidas. Sucede en el Hilton del Celta esta mañana en Belgrado horas antes del encuentro de Europa League contra el Estrella Roja. Algunos aficionados celestes esperan que los jugadores salgan a pasear para fotografiarse con ellos o recolectar autógrafos. Exfutbolistas como Goran Milojević (delantero en la temporada de la crisis de los avales) o agentes de jugadores (como los también excelestes Iago Bouzón y Goran Maric, que ahora vive en Novi Sad) aparecen de visita.

Algo cambia, sin embargo, respecto a otras veces. Los aficionados llevan la camiseta oculta bajo la cazadora abrochada. Se ha pedido que no se difunda por redes los puntos de encuentro. Los jugadores y los miembros del cuerpo técnico salen a caminar vestidos de civil salvo unos pocos (Starfelt, Radu, Jones, Iván Villar...), en chándal oficial. Son las recomendaciones de seguridad para evitar incidentes con los radicales del Estrella Roja.

Noticias relacionadas

Habrá además horarios y medidas especiales en los traslados de los hinchas célticos al estadio.