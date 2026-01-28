El italiano Andrea Colombo arbitrará la cita de Belgrado

La UEFA hizo públicos ayer los arbitrajes de la octava y última jornada de la liguilla de la Liga Europa, en la que el Celta se medirá en Belgrado al Estrella Roja. Este encuentro será arbitrado por el italiano Andrea Colombo, que contará con la ayuda desde el VAR de su compatriota Valerio Marini. Será la primera vez que Colombo es elegido para un partido entre un equipo serbio y español.

Colombo, de 35 años, se estrena en la Liga Europa en la actual temporada, después de pitar un par de encuentros en la Liga Conferencia. Su único precedente internacional con un equipo español fue en un partido del Barcelona juvenil en la Youth League.

Viaje del Celta

El equipo vigués parte a las diez de esta mañana de Peinador rumbo a Belgrado, donde sobre las seis de la tarde Claudio Giráldez y Mihailo Ristic ofrecerán la rueda de prensa previa al partido de mañana (21 horas) contra el Estrella Roja, en el que ambos se juegan entrar entre los ocho primeros para disputar directamente los octavos de final del torneo aunque ya tienen asegurado el pase a los dieciseisavos de final.

A las 18:45 horas está previsto que los célticos entrenen en el Rajko Mitic Stadium, que mañana acogerá este segundo duelo entre serbios y gallegos tras el enfrentamiento protagonizado en el año 2000.

Por su parte, los servicios médicos del Celta continúan pendientes de Manu Fernández, que ayer no pudo entrenar debido a la lesión sufrida en el tobillo el domingo pasado en Anoeta después de una dura entrada de Caleta-Car que le costó la expulsión al zaguero croata. El joven defensa céltico continúa con el tobillo inflamado que le dificulta apoyar el pie, por lo que está descartado para el partido de mañana en Belgrado. Por el momento, el ferrolano no figura en el parte médico, pues se confía en que el fuerte golpe sufrido no le haya causado daños importantes.