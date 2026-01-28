El excéltico Alfon, cedido al Villarreal con opción de compra
efe
El Villarreal anunció ayer el fichaje del futbolista Alfon González, que llega desde el Sevilla como cedido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria, para reforzar la banda izquierda del equipo castellonense y negocia para la contratación del lateral estadounidense Alex Freeman.
El extremo llega al equipo castellonense tras haber jugador solo diez partidos de Liga, siendo titular en tres de ellos, como refuerzo en su banda izquierda tras las salidas de Manor Solomon e Ilias Akhomach.
Alfon, de 26 años, llegó al Sevilla como agente libre procedente del Celta esta temporada, aunque no venía siendo un habitual para el equipo andaluz.
A este fichaje, podría sumarse en breve el del futbolista estadounidense Alex Freeman, por el que el club villarrealense negocia en estos momentos. Freeman, de 21 años milita en el Orlando City y es uno de los más destacados de la MLS e internacional por su país. Es un lateral derecho de recorrido y llegada y su fichaje permitiría desplazar al eje de la zaga a Pau Navarro o Santiago Mouriño.
