El mercado amenaza al Celta

A los dirigentes del Celta les gustaría que el mercado de fichajes se cerrase ya, sin esperar a la medianoche del lunes que viene. Con la incorporación de Fer López, en el club vigués quedarían satisfechos con mantener la actual plantilla para lo que resta de temporada. Incluso no contemplarían la posibilidad de incorporar un mediocentro para cubrir las bajas de Damián Rodríguez (cedido al Racing de Santander) y Fran Beltrán (traspasado al Girona). Temen perder a alguno de los futbolistas importantes de la plantilla que dirige Claudio Giráldez (como Starfelt o Moriba) al tener constancia del interés que despiertan muchos de sus jugadores. No descartan, pues, que en este enero pueda repetirse la misma situación que hace un año con Douvikas, por el que el Como pagó 14 millones de euros en el límite del cierre del mercado. El Celta se quedó entonces sin poder de reacción para suplir la vacante del delantero griego, pero el traspaso alivió sus necesidades económicas y el equipo no se resintió porque acabó clasificándose para Europa.

El regreso de Fer López deja en el aire la posibilidad de fichar un mediocentro, para cuyo puesto el Celta ha valorado a futbolistas como Jefferson Lerma (ex del Levante que juega en el Crystal Palace), el estadounidense Diego Luna (Real Salt Lake), Stephen Eustáquio (Oporto), Giorgi Kochorashvilli (Sporting de Lisboa) o Sergi Altimira (Betis). Pero en A Sede descartan «traer por traer» y sostienen que con canteranos como Hugo Burcio y Andrés Antañón (esté último se incorporó ayer a los entrenamientos con el primer equipo), Giráldez dispone de más alternativas para una posición en la que el técnico tampoco descarta utilizar a Óscar Mingueza, como ya ocurrió ante el Lille tras la expulsión de Sotelo. Además, Fer López dejó claro ayer que también se puede contar con él para una posición que ya ocupó en el juvenil y en el Fortuna.

Ficha libre

El Celta dispone ahora de una ficha libre para incorporar otro jugador, pero la llegada de un refuerzo ajeno al filial se antoja complicada tanto en lo deportivo como en lo económico, pues el club necesita generar unos ingresos en torno a los 30 millones de euros antes del 30 de junio para no descuadrar el presupuesto de esta temporada.

En cuanto a la salida de jugadores que apenas cuentan para Giráldez, desde A Sede insisten en mantener en la plantilla a Yoel Lago, que cuenta con varias ofertas para marcharse cedido a un equipo de Segunda División, como hizo su compañero Damián Rodríguez, que ya es titular en el Racing de Santander, líder de Segunda División. En Vigo continúan a la espera del futuro del guardameta Marc Vidal, que interesa a un Oviedo que primero ha de desprenderse de Horatiu Moldovan.

Pero cinco días de mercado más dan para muchos movimientos de jugadores, sobre todo en las jornadas previas al cierre de las contrataciones. En el Celta no tienen constancia de un posible interés del Espanyol por Ferran Jutglà, pero el conjunto barcelonés podría verse más apurado en buscar refuerzos para el ataque si el Alavés consigue recuperar a Kike García para suplir al recién traspasado Carlos Vicente.

Por otra parte, el salto de Burcio a la dinámica del primer equipo deja diezmado al Fortuna en la línea medular. Sin embargo, en el Celta tampoco contemplan acudir al mercado para reforzar la plantilla de Fredi Álvarez, que se mantiene en la segunda plaza de la Primera RFEF pese a la profunda renovación llevada a cabo el verano pasado. La secretaría técnica del club celeste confía en la cantera y ve a Mateo Sobral y a Anthony Kayat con capacidad para asumir responsabilidades en el segundo equipo para lo que resta de curso. Mientras tanto, el Celta afronta como una amenaza los últimos días del mercado de enero.