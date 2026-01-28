El Celta parte hacia Belgrado pendiente de Fer López
El conjunto vigués, ya clasificado para dieciseisavos, se medirá mañana al Estrella Roja con la esperanza de meterse en el Top 8
«Aquí estamos de novo», constata Sergio Álvarez. El directivo, mejor portero según la propia UEFA de aquella Europa League mágica con Berizzo, participa de la expedición del Celta de Vigo que parte de Peinador a las 10.00 horas camino de Belgrado, encabezada por la presidenta, Marián Mouriño, y que incluye a su padre y predecesor, Carlos. La plantilla se pone en marcha para enfrentarse mañana al Estrella Roja en el último partido de la fase liguera de la competición.
Fer López viaja también con el equipo, integrado como si nunca se hubiese ido. A primera hora aún sigue pendiente la dirección deportiva de si podrá ser inscrito en el partido de mañana.
El Celta se pone nuevamente en ruta ya clasificado, pero con pocas opciones de eludir los dieciseisavos metiéndose en el Top 8. Sólo un 8 por ciento. «Menos opcións tivemos outras veces», recuerda Sergio, miembro de la plantilla en la milagrosa salvación del 4 por ciento.
Hoja de ruta
Una vez el equipo aterrice en Belgrado, Claudio Giráldez y Mihailo Ristic ofrecerán la habitual rueda de prensa previa al partido en torno a las seis de la tarde. A las 18.45 horas está previsto que los célticos entrenen en el Rajko Mitic Stadium, que mañana acogerá este segundo duelo entre serbios y gallegos tras el enfrentamiento protagonizado en el año 2000.
Por su parte, los servicios médicos del Celta continúan pendientes de Manu Fernández, que ayer no pudo entrenar debido a la lesión sufrida en el tobillo el domingo pasado en Anoeta después de una dura entrada de Cáleta-Car que le costó la expulsión al zaguero croata. El joven defensa céltico continúa con el tobillo inflamado que le dificulta apoyar el pie, por lo que está descartado para el partido de mañana en Belgrado. Por el momento, el ferrolano no figura en el parte médico, pues se confía en que el fuerte golpe sufrido no le haya causado daños importantes.
El italiano Andrea Colombo arbitrará el partido
La UEFA hizo públicos ayer los arbitrajes de esta última jornada. El partido contra el Estrella Roja será arbitrado por el italiano Andrea Colombo, que contará con la ayuda desde el VAR de su compatriota Valerio Marini.
Colombo, de 35 años, se estrena en la Europa League en la actual temporada, después de pitar un par de encuentros en la Conference League. Su único precedente internacional con un equipo español fue en un partido del Barcelona juvenil en la Youth League.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los profesores rechazan participar en las excursiones por el mal comportamiento del alumnado
- Un Alvia con destino A Coruña sufre un «arrollamiento de piedras» en la Ribeira Sacra
- Saturación en los parkings del centro de Vigo: más de 500 personas esperan para alquilar una plaza
- El Puerto de Vigo se prepara para transformarse en un jardín bajo el mar
- El Puerto de Vigo decreta el fin de la concesión de Astilleros San Enrique por incumplir pliegos
- Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford: «La ciencia actual no puede resolver las preguntas más fundamentales»
- La borrasca Joseph deja cifras récord de lluvia en Vigo (y lo peor aún está por llegar)
- Una boda (de urgencia) entre goteros y vías