El Celta parte hacia Belgrado pendiente de Fer López

«Aquí estamos de novo», constata Sergio Álvarez. El directivo, mejor portero según la propia UEFA de aquella Europa League mágica con Berizzo, participa de la expedición del Celta de Vigo que parte de Peinador a las 10.00 horas camino de Belgrado, encabezada por la presidenta, Marián Mouriño, y que incluye a su padre y predecesor, Carlos. La plantilla se pone en marcha para enfrentarse mañana al Estrella Roja en el último partido de la fase liguera de la competición.

Fer López viaja también con el equipo, integrado como si nunca se hubiese ido. A primera hora aún sigue pendiente la dirección deportiva de si podrá ser inscrito en el partido de mañana.

La expedición del Celta pone rumbo a Belgrado desde el aeropuerto de Vigo / Marta G. Brea

El Celta se pone nuevamente en ruta ya clasificado, pero con pocas opciones de eludir los dieciseisavos metiéndose en el Top 8. Sólo un 8 por ciento. «Menos opcións tivemos outras veces», recuerda Sergio, miembro de la plantilla en la milagrosa salvación del 4 por ciento.

Hoja de ruta

Una vez el equipo aterrice en Belgrado, Claudio Giráldez y Mihailo Ristic ofrecerán la habitual rueda de prensa previa al partido en torno a las seis de la tarde. A las 18.45 horas está previsto que los célticos entrenen en el Rajko Mitic Stadium, que mañana acogerá este segundo duelo entre serbios y gallegos tras el enfrentamiento protagonizado en el año 2000.

Por su parte, los servicios médicos del Celta continúan pendientes de Manu Fernández, que ayer no pudo entrenar debido a la lesión sufrida en el tobillo el domingo pasado en Anoeta después de una dura entrada de Cáleta-Car que le costó la expulsión al zaguero croata. El joven defensa céltico continúa con el tobillo inflamado que le dificulta apoyar el pie, por lo que está descartado para el partido de mañana en Belgrado. Por el momento, el ferrolano no figura en el parte médico, pues se confía en que el fuerte golpe sufrido no le haya causado daños importantes.

El italiano Andrea Colombo arbitrará el partido

La UEFA hizo públicos ayer los arbitrajes de esta última jornada. El partido contra el Estrella Roja será arbitrado por el italiano Andrea Colombo, que contará con la ayuda desde el VAR de su compatriota Valerio Marini.

Colombo, de 35 años, se estrena en la Europa League en la actual temporada, después de pitar un par de encuentros en la Conference League. Su único precedente internacional con un equipo español fue en un partido del Barcelona juvenil en la Youth League.