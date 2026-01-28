El regreso de la cofradía del 4 por ciento

Ha acudido el Celta a Belgrado con escasas opciones de alcanzar ese top ocho (“¿Topocho, el jugador?”, preguntaría Simeone) que le ahorraría disputar los dieciseisavos de final. Habrá en el celtismo incluso quien no quiera librarse de esa instancia por valorar la aventura en cada paso. Muchos, sin embargo, sueñan con la final de Estambul y prefieren aligerar el camino. Lo quiere sin duda Claudio Giráldez, que así descargará el calendario inmediato. En cualquier caso, el conjunto celeste, 14º con 12 puntos, necesita la victoria y una carambola múltiple. Pero en la expedición no pierden la fe. “Hai posibilidades”, asegura Sergio Álvarez.

El consejero céltico habla desde el corazón y desde la experiencia. “Xa estamos aquí de novo”, ha constatado para saludar a la prensa en sus declaraciones previas a la salida desde Peinador. Lo dice porque ya había encabezado el viaje a Sttugart y Zagreb (este a Belgrado lo preside la titular, Marián Mouriño, a quien acompaña su padre y predecesor, Carlos). Pero también porque nunca olvidará aquel maravilloso periplo bajo la tutela de Berizzo que concluyó con lágrimas en Old Trafford y la promesa, “volveremos”, que Iago Aspas ha cumplido.

“É un partido importante para seguir sumando puntos en Europa, para que os xogadores sigan collendo experiencia e por que non, para conseguir os tres puntos”, reflexiona Sergio, que recuerda en cualquier caso: “E se non, quedar o máis arriba posible para ter en Balaídos ese partido de volta na eliminatoria”.

El consejero céltico Sergio Álvarez. / Marta G. Brea

Pero Sergio sabe también lo que es lidiar a pecho descubierto, en lo propio y lo ajeno, contra las escasas probabilidades que las matemáticas y el destino te ofrecen, imponiéndose a ellas. Aunque lesionado igual que Javi Vara en aquellas dos últimas jornadas de la temporada de regreso en Primera, él formó parte de la cofradía del 4 por cierto, abierta a toda la hinchada, que logró una permanencia que ahora ha derivado en la estancia más larga del club en la máxima categoría, igualado las catorce campañas y con un récord de quince más que bien encaminado.

El Betis cierra ese top 8 con 14 puntos. En medio, además, Porto (14), Genk, Estrella Roja (13), PAOK y Stuttgart (12); estos dos, superando al Celta en un gol por el diferencial. En un 8 por ciento se cifran ahora las opciones célticas de escalar hasta los ocho primeros. “Ó final temos que ir alí e tentar facer o noso traballo, que é gañar. Dependemos do que fagan outros equipos pero houbo épocas nas que había menos porcentaxe. Vamos alí a facer un bo partido e ser nós mesmos”, propone el consejero.