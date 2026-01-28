El Celta juvenil recibe al Atlético de Madrid

El Celta juvenil quiere darle un nuevo sorbo a la Copa de este año. Los vigueses, que hace once días eliminaron al Villarreal, afrontan esta tarde los octavos de final del torneo ante el Atlético de Madrid. El encuentro se disputará en las instalaciones de A Madroa a partir de las 16:15 horas, y el acceso será gratuito.

Los colchoneros llegan a esta eliminatoria después de superar en los dieciseisavos al Roces por 3-1, con los tres goles de Sergio Esteban. No fue un partido exento de sorpresa, ya que los asturianos se adelantaron en el marcador a los 16 minutos. Los colchoneros reaccionaron bien, ya que dos minutos más tardaron en igualar el encuentro, que sentenciando en la segunda parte.

El Atlético de Madrid juega en el Grupo V, en donde ocupa la segunda posición, a siete puntos del líder, el Real Madrid. De los diecisiete partidos disputados, ha empatado tres y perdido dos. Curiosamente, estos cinco partidos en los que no ha sido capaz de lograr la victoria, los disputaron fuera de casa. También juega la Youth League, en donde la semana que viene disputará la eliminatoria de dieciseisavos de final ante el Dynamo de Kiev.

Ángel Roberto Donato, entrenador del Atlético de Madrid, suele jugar con un 4-3-3, y el once inicial de esta tarde podría ser el formado por Busto en portería; con Adrián y Sancho en los laterales junto con Gil y Jorge en el centro de la defensa. El centro del campo estaría formado por Tena, Tamargo y Mencía. Por delante, Steffens y Gross como carrileros y Sergio Esteban.

El Celta ha tenido un poco más de descanso, ya que el sábado se aplazó su duelo contra el Pontevedra. Un descanso que le vino bien a los jugadores para recuperar fuerzas. El próximo domingo el equipo viaja a Santiago, por lo que podrá recuperarse sin tener que acusar un largo desplazamiento.