La siesta del General Invierno

El Estrella Roja va a disputar su primer partido en casa desde el 20 de diciembre (4-0 sobre el Mladost Lucani), cuando la Superliga serbia se interrumpió por las exigencias climáticas. Es el “General Invierno”, como se ha bautizado en Rusia al aliado que ha contribuido a derrotar a enemigos como la Gran Armée que había organizado Napoleón o la Wehrmacht que Hitler lanzó en la Operación Barbarroja. El General Invierno, tanto en el Este como en el Norte de Europa, también ha hecho tambalearse a los visitantes más poderosos en el fútbol continental. No tendrá que temer su azote, sin embargo, el Celta. El parte meteorológico alivia las preocupaciones.

Los responsables de la parcela física y de la intendencia llevaban un par de semanas pendientes de las predicciones en la capital serbia. No beneficia el horario. El partido se disputará a las 21:00, en jornada unificada por ser la clausura de la liguilla, pero en realidad existe una hora de diferencia entre Belgrado y Vigo, ubicadas en los dos extremos del horario central europeo. Mientras tras las Cíes aún aletee el ocaso, sobre el Marakana será noche cerrada. La temperatura puede registrar variaciones de casi diez grados respecto al mediodía. En el Celta se temían jugar bajo cero.

Juan José García Cota, jefe de los servicios médicos del Celta. / Marta G. Brea

El pronóstico, finalmente, apunta a uno o dos grados durante la disputa del partido. Así que las variaciones en la rutina habitual de la plantilla serán mínimas. Más abrigo para los paseos y mantas para los que aguarden en el banquillo. Y mayor intensidad en la preparación. “El calentamiento es sumamente importante. El músculo parte de temperatura más baja y por tanto tienes que prepararlo más de cara al inicio”, explica el jefe de los servicios médicos del Celta, Juan José Cota. A los jugadores, además, se les recordará que deben mantenerse activos cuando el juego se interrumpa. “Es muy importante decirles que estén en movimiento, confirma el médico, que añade: “El agarre en el campo a veces también cambia por el tema de las botas si resbalas más. Pero no creo que pase nada”.

Del nutricionista, Alejandro Rodríguez, dependerá si se incrementan las calorías en el menú previo. Pequeños matices, en cualquier caso, que no debieran influir en el rendimiento del equipo, más allá de la sensibilidad de cada jugador. “Depende un poco de la costumbre. Si bajas de -10, de -8 o así, igual tomas alguna medida en el vestuario. Pero hablamos de temperaturas más bajas”, resume Cota, que como médico de la selección vivió la experiencia de un partido a “a -4 o -5”.