El Pequeño Maracaná espera a 800 celtistas

Aunque la victoria sobre el Lille haya asegurado ya la clasificación para dieciseisavos y existan escasas opciones de acceder directamente a octavos metiéndose entre los ocho primeros, el celtismo también ha querido disfrutar de la visita al Estrella Roja. En 800 se calcula el número de seguidores que acompañarán al equipo desde las gradas del Rajko Mitic.

«Todas as saídas temos que agradecer que sempre houbo moito celtista na bancada. Ogallá poidamos adicarlles a victoria a todos os que estén alí e os que se quedan aquí», declara el consejero Sergio Álvarez. «Temos que estar agradecidos por todo o que está movendo a afección, todas as viaxes que se prepararon por Europa; a maioría eran complicadas, non eran doadas. Estiveron ahí detrás nosa, apoiándonos».

La expedición del Celta pone rumbo a Belgrado desde el aeropuerto de Vigo / Marta G. Brea

Los expedicionarios célticos conocerán uno de los estadios históricos del fútbol europeo y mundial, cierto que sujeto a modificaciones que han amortiguado su consideración de Pequeño Maracaná (Marakana, escriben en la traducción al alfabeto latino del cirílico serbio; todos los carteles de Belgrado están en los dos). El estadio del Estrella Roja se ganó esa comparación con el coliseo brasileño por su amplitud. El 23 de abril de 1975, en las semifinales de la Recopa de Europa contra el Ferencvaros húngaro, se calcula que llegó a acoger a 110.00 espectadores.

Las comodidades y exigencias modernas de seguridad han reducido a la mitad ese aforo, pero no su pasión, aunque con el grupo ultra Delije como preocupación. Las autoridades recomiendan a los aficionados célticos que durante el día paseen en grupo y sin distintivos.

«É un rival complicado, sobre todo no seu estadio. Ten unha afección que apreta moito, que está moi encima», conviene Sergio. «Estes partidos son para seguir madurando e seguir crecendo. Virán ben para as próximas eliminatorias».