Pendientes de Manu Fernández tras lesionarse el tobillo en Anoeta

El modo Liga Europa vuelve a instalarse en la mente del Celta, que a partir de esta mañana comenzará a preparar la cita del jueves en Belgrado pendiente de un Manu Fernández que se lesionó en un tobillo durante el partido de Anoeta tras una dura entrada de Caleta-Car, que llevó al zaguero croata a su expulsión tras solicitar el VAR la revisión de la jugada.

Manu Fernández pidió la sustitución en el descanso debido a las molestias y la hinchazón que se produjo en la zona afectada tras la acción excesiva del defensa balcánico al filo del descanso y cuando el balón se encontraba en el centro del campo.

A la espera de pruebas médicas, en el club confían en que la lesión del defensa ferrolano se quede en un golpe que requerirá algunos días de cuidados y reposo. Sin embargo, parece improbable que Manu Fernández pueda estar disponible para la cita del jueves en Belgrado.

Sancionados

A esta posible baja del zaguero ferrolano, Giráldez también tendrá que hacer frente a las ausencias de Hugo Sotelo y de Williot Swedberg, por sanción. Además, Aidoo no está inscrito para esta primera fase de la Liga Europa y tampoco Fer López, recién llegado del Wolverhampton. Tanto el defensa ghanés como el centrocampista madrileño podrían ser inscritos por el Celta para la siguiente fase del torneo europeo, en el que el Celta ya tiene asegurada una plaza para los dieciseisavos de final y el jueves peleará por meterse entre los ocho primeros y pasar directamente a los octavos de final.

Sotelo no podrá jugar en Belgrado después de su expulsión ante el Lille por una entrada peligrosa a la altura del talón a un rival que llevó al colegiado a mostrarle la tarjeta roja directa al solicitar el VAR que revisase la jugada. Su compañero Williot también causará baja ante el Estrella Roja al agotar el ciclo de tarjetas amarillas.

En Belgrado, Giráldez recuperará a Ilaix Moriba, ausente ante el Lille por acumulación de tarjetas amarillas. El guineano acompañará a Miguel Román en el doble pivote.