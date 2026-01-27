Lluvia de galardones para Williot

Williot Swedberg continúa recogiendo premios por sus excelentes actuaciones en el pasado mes de diciembre, destacando su doblete en el Bernabéu con el que el Celta sumó una histórica victoria que desencadenaría el despido de Xabi Alonso del club blanco. Ayer, el delantero sueco fue galardonado con el premio Estrella Galicia al futbolista más destacado del Celta durante el último mes de 2025. Días atrás, la Liga también le hizo entrega del trofeo que lo distinguía como el mejor jugador sub-23 de Primera División en diciembre pasado. El escandinavo, que el pasado jueves abrió el camino hacia la victoria ante el Lille francés, se muestra muy optimista con los resultados del equipo de Claudio Giráldez, que este jueves intentará clasificarse para los octavos de final de la Liga Europa, después de tener asegurada una plaza en los dieciseisavos del torneo continental. En la Liga, los célticos regresan el domingo que viene a Getafe, donde la primavera pasado lograron su clasificación para la segunda competición continental.

«Creo que habrá muchas noches de fútbol muy bonitas en Balaídos y la gente podrá disfrutar», apuntó ayer Williot en clave europea, recordando la última victoria contra el Lille, en la que marcó cuando no se había alcanzado el primer minuto de partido: «Fue uno de los más fáciles que he marcado pero es un gol, es importante», dijo en referencia a la jugada en la que Borja Iglesias recuperó el balón, que le llegó a Aspas y éste se la cedió al atacante sueco para que marcase a puerta vacía. Fue un remate casi tan sencillo como el que firmó para cerrar su exhibición ante el Real Madrid.

Williot destaca el buen trabajo colectivo: «Cuando el equipo está bien siempre es más fácil jugar bien individualmente. Estamos haciendo muy buen trabajo todos los días y se nota en el campo que estamos en una buena racha. Me encuentro bien, disfrutando del fútbol, de la Liga. Estamos muy ilusionados de lo que viene», dijo en referencia a que el Celta seguirá luchando por avanzar en la Liga Europa y el séptimo puesto en la competición doméstica les permite ilusionarse con repetir en una plaza que lleve al equipo vigués a Europa por segundo año consecutivo.

Respecto al trofeo Estrella Galicia, el escandinavo quiso compartir los méritos con sus compañeros: «El trofeo es para todos, es un trofeo colectivo porque lo estamos haciendo muy bien todos. Muy agradecido por eso y a los aficionados darles muchas gracias. Gracias por apoyarme siempre, por estar ahí con todos nosotros cada día y ojalá vengan más».

Noticias relacionadas

Williot Swedberg recordó la felicidad que sintió con los dos goles anotados el pasado diciembre en el Bernabéu: «Estoy muy feliz por lo que pasó pero tengo que mejorar siempre. Es pura felicidad, pero en el momento es difícil sentir algo, con tanta adrenalina y solo quieres ganar el partido. Como ocurre siempre en el fútbol, esto no para, hay que seguir mejorando siempre».