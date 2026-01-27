Fer López en su regreso al Celta: «Lo pasado, pasado es; me centro en el presente»

Fer López ya está de vuelta para vestir de celeste. El canterano fue presentado este lunes como nuevo refuerzo invernal, un regreso ilusionante para el Celta, que recupera a un futbolista «de la casa». «Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros», señaló Sergio Álvarez en los prolegómenos de la presentación. Pidiéndole al flamante nuevo jugador que sobre todo «disfrute del fútbol» y que ayude a un equipo al que «conoce» y al que «tiene muchas cosas para aportar». El director deportivo, Marco Garcés, enmarcó al jugador como «alguien que nos viene muy bien en este momento», y destacó que su vuelta responde a las necesidades trasladadas por el cuerpo técnico, con Claudio Giráldez al frente.

El jugador explicó que el contacto con el club nunca se cortó y que la opción del regreso se abrió en diciembre, al no encontrar continuidad en Inglaterra. «No estaba contento con los minutos que estaba teniendo», reconoció. Preguntado por su salida en verano al Wolverhampton, dejó entrever que no fue una decisión exclusivamente suya: «A veces en la vida hay decisiones que no dependen de ti». Sí quiso agradecer «la oportunidad» de jugar en la Premier y confirmó que, pese a tener ofertas de España, Italia y Francia, su prioridad siempre fue volver: «Yo siempre dije que quería regresar, porque era donde estaba feliz».

Sobre la reacción de un sector del celtismo a su marcha, el centrocampista pidió mirar al presente. «Lo pasado, pasado es», respondió contundente, convencido de que la afición en Balaídos le mostrara su apoyo. En lo económico, quiso recalcar que aceptó una rebaja salarial «bastante» importante para facilitar la operación. Garcés confirmó que el Celta asume la ficha y paga un importe por la cesión.

En la víspera del partido de Europa League, el club mantiene «una breve esperanza» de que pueda ser inscrito ya para el compromiso de Belgrado, a la espera de una interpretación reglamentaria de la UEFA.