Fer López hereda el ‘8’ de Beltrán

Objetivo para unos, quimera para otros. El Celta hacía oficial en la tarde de ayer el regreso de Fer López a Vigo después de su breve experiencia en el Wolverhampton inglés, que cede al centrocampista hasta junio sin opción de compra. El primer y posiblemente único refuerzo céltico en este mercado de fichajes de invierno lucirá el dorsal ‘8’ que llevó Fran Beltrán hasta su inesperada salida hacia el Girona hace justo una semana. Fer López será presentado hoy a las 13:30 horas en Afouteza, donde realizará el primer entrenamiento de su segunda etapa en el equipo de Claudio Giráldez después de que el verano pasado fuese traspasado al ahora colista de la Premier League por unos 23 millones de euros. La escasa participación con los Wolves en el primer tramo de la temporada facilitó el regreso a casa del joven futbolista que deslumbró en su irrupción en la élite hace justo un año con el primer equipo vigués después de despuntar en el Fortuna. Con esta incorporación, Giráldez dispondrá de ese centrocampista con pase de gol que demandaba desde la pasada pretemporada, nada más quedarse sin el canterano, como recambio de un Iago Aspas que afronta la recta final de su carrera deportiva. Al no estar inscrito para la Liga Europa, Fer López tendrá que esperar hasta el domingo en Getafe para volver a vestir la celeste.

El regreso del canterano pudo materializarse después de que el club vigués habilitase una ficha federativa con la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander. Y el impulso definitivo a la operación de regreso de Fer López se produjo a mediados de enero al conocerse el interés del Girona por Fran Beltrán. La marcha del mediocentro de Seseña proporcionaba otra plaza libre y un mayor margen económico para hacer frente a una cesión en la que el Wolverhampton ha exigido al Celta que se haga cargo del sueldo del jugador durante estos meses y a ello se añadirá una pequeña comisión por el préstamo, según desvelaba ayer el periodista Liam Keen, del Express & Star.

Fer López viajó la tarde del domingo. Tomó un vuelo que le llevó al aeropuerto de Santiago y desde ahí a Vigo, donde durmió. Ayer por la mañana pasó el reconocimiento médico y a continuación firmó en A Sede el contrato de cesión hasta junio, rubricado también por el director deportivo céltico, Marco Garcés, quien hace casi dos meses reconoció el interés por recuperar a Fer López ante las pocas oportunidades que le concedían Vitor Pereira y después su sucesor, Rob Edwards. Sin embargo, el ejecutivo mexicano subrayaba la dificultad de la operación teniendo en cuenta el gran desembolso realizado meses antes por el Wolves. La situación dio un giro a favor del Celta cuando el agente del jugador, Jorge Mendes, comprendió que Vigo sería una buena opción para que su cliente no desperdiciase una temporada que debía ser de desarrollo para afrontar retos mayores en el siguiente curso.

Lo que parecía imposible pudo concretarse y Giráldez también se sentirá muy satisfecho por disponer de un refuerzo que no necesita tiempo de adaptación, al que ayudó en su crecimiento deportivo para convertirse en una de las promesas del fútbol español. Como Aspas hace ya una década, Fer López regresa a Vigo tras una experiencia negativa en Inglaterra. Pero esta vez solo será hasta junio.

Noticias relacionadas

«Intentaré ayudar, mejorar y aprender»

Fer López apenas ha tenido oportunidad de mejorar como futbolista en un Wolverhampton que solamente le concedió 364 minutos en lo que va de temporada, con 9 apariciones fugaces en la Premier, donde dejó su sello con una asistencia de gol ante el Leeds. Y frente al Brentford estableció su récord personal de minutos en Inglaterra (65), donde sí tuvo la oportunidad de mejorar como golfista, afición que comparte con célticos como Mingueza. «Intentaré ayudar al máximo al equipo, mejorar y aprender», dijo ayer nada más firmar su contrato de cesión en el Celta, al que regresa seis meses después de dejar un gran vacío en la plantilla céltica y mucha desilusión en una afición que lo había acogido como el relevo natural de Iago Aspas.Sin desprenderse de una sonrisa de felicidad, Fer López reconoció a continuación que su corazón continuaba en Vigo. «Veía todos los partidos del Celta, siempre que no coincidían con uno mío». Y admite que su relación con los compañeros que conoció en Afouteza no decayó pese a la distancia. «He hablado mucho con muchos compañeros, también con los místers mucho tiempo. Muy contento de volver y me alegro de que esté todo tan bien aquí. Estoy muy contento de volver a casa», dijo este hijo pródigo del celtismo, pero solo por unos meses.