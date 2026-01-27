Borja Iglesias presenta la nueva camiseta de «A Irmandiña»: «Estaré en el Celta hasta que ellos quieran»

El céltico Borja Iglesias no solo es un futbolista de primer nivel dentro del césped, sino también una figura influyente más allá de lo deportivo, capaz de dar visibilidad a campañas e iniciativas ligadas a la identidad y al sentimiento de un pueblo. Un papel que volvió a asumir este martes en el centro comercial Gran Vía de Vigo, donde, en la tienda de Fútbol Emotion, tuvo lugar la presentación oficial de la nueva camiseta de la selección gallega de fútbol.

Un diseño exclusivo de la marca Adidas, con un predominante color blanco y mangas azules, que Galicia lucirá este miércoles en A Malata (18.00 horas) con motivo del duelo de la Fase Intermedia de la Copa de las Regiones de la UEFA entre el combinado gallego y Asturias.

Encuadrado dentro de un ambiente cercano, marcado por la presencia de más de 200 aficionados, Borja Iglesias se enfundó la nueva piel de «A Irmandiña» en el estreno de la tienda de Fútbol Emotion en Vigo. El jugador ejerció de ‘modelo’ en el acto de presentación de una equipación con la clásica combinación de blanco y azul, basada en los colores de la bandera gallega.

Iglesias destacó el impacto visual y la belleza de la nueva camiseta de la selección gallega, al tiempo que recordó su paso por las categorías inferiores vistiendo los colores del equipo autonómico.

La Real Federación Gallega estuvo representada por su presidente, Pablo Prieto, y el vicepresidente, Fernando Iglesias. Además, al acto acudieron Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo; Carlos Cao, responsable de Relaciones Institucionales del Celta; y Sergio Álvarez, consejero céltico.

Prieto agradeció al delantero del Celta que aceptase la invitación para presentar la nueva camiseta que lucirá la selección de Galicia, A Irmandiña.