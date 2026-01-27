Apenas dos sesiones de trabajo para preparar la cita ante el Estrella Roja
El Celta entrena el miércoles en Belgrado, de donde regresará el viernes pensando en Getafe
REDACCIÓN
El Celta regresa hoy a los entrenamientos en Afouteza para preparar la cita del jueves ante el Estrella Roja. El equipo celeste solo realizará dos entrenamientos antes de afrontar el último partido de la fase previa de la Liga Europa, en la que ya está clasificado para los dieciseisavos de final. Giráldez programó una sesión de trabajo para mañana en Belgrado, donde jugará el jueves (21 horas). La expedición céltica regresará a Vigo la mañana del viernes y a las 14 horas el equipo volverá a las instalaciones de Afouteza para preparar la visita del domingo a Getafe, donde el curso pasado selló su participación europea.
Tras disfrutar de una jornada de descanso, la plantilla celeste volverá hoy al trabajo en Mos a partir de las 11 horas. Mañana, el Celta saldrá sobre las diez de la mañana de Peinador rumbo a Belgrado, donde tiene previsto entrenar en el Rajko Mitic Stadium (18:45 horas), que el jueves acogerá el duelo contra el Estrella Roja, que también tiene asegurada una plaza para la siguiente ronda europea aunque el campeón serbio cuenta con más opciones de acabar entre los ocho primeros y pasar directamente a los octavos de final al sumar 13 puntos, uno más que los gallegos.
Los célticos dormirán el jueves en Belgrado y el viernes regresarán a Vigo para entrenar a partir de las 14 horas en Afouteza, donde prepararán la visita del domingo a Getafe (18:30 horas).
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- Piden prisión para la dueña de una empresa que utilizó migrantes ilegales en Conxemar
- Vilagarcía: quebrantamiento de orden de alejamiento y pelea con tres heridos
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta
- La «grave contaminación» del agua por hidrocarburos obliga a cerrar el depósito del Concello de Cangas en Ourelo
- El «método gallego» se vuelve viral entre los conductores: qué es y por qué la DGT no puede solucionarlo