La racha se rompe contra diez

El fútbol no le ha dado el suficiente valor a jugar en inferioridad numérica. El Celta de Giráldez es experto en aprovechar esas situaciones que, a priori, perjudican a quien pierde a un jugador para el resto del partido. Ayer, sin embargo, el conjunto celeste sufrió esa circunstancia ante una Real Sociedad que jugó toda la segunda parte con diez tras la expulsión de Caleta-Car al filo del descanso tras una temeraria entrada a Manu Fernández. Entonces, los locales dominaban en el marcador gracias a un gran gol de Oyarzabal en el minuto 17. Los célticos lograron empatar en el minuto 71 con el octavo tanto de Borja Iglesias en la Liga, pero cinco minutos después permitieron que Oyarzabal firmase otro gol idéntico al primero. Y ahí se esfumaron las opciones de los célticos de sumar su sexta victoria a domicilio que le llevaría a pelear por la quinta plaza. Y ya en el tiempo de descuento, llegó un penalti en contra que el excéltico Brais Méndez se encargó de transformar para cerrar una victoria por 3-1 del equipo donostiarra, que continúa invicto desde la llegada del técnico estadounidense Pellegrino Materazzo. Y volviendo a esa situación de jugar en inferioridad numérica digna de estudio, el Celta fue ayer mejor que el rival mientras se enfrentó a once, durante el primer tiempo, a pesar de que el marcador le era adverso por el golazo de Oyarzabal al enganchar un gran zurdazo desde la frontal. Tras el descanso, ya sin el expulsado Caleta-Car, los de Giráldez insistieron demasiado en entrar por el centro ante un rival que supo defender en bloque bajo y reducir al mínimo las opciones de los celestes de mantener su excelente racha a domicilio. En Anoeta llegaba la segunda derrota del equipo de Giráldez lejos de Balaídos en lo que va de campeonato que, sin embargo, le mantiene en esa excelente séptima posición. Sin embargo, regresa a Vigo para preparar la cita europeas del jueves contra el Estrella Roja con sensaciones negativas tras desaprovechar una gran ocasión para sumar tres puntos que le meterían más de lleno en la pelea por los puestos europeos.

El fútbol es imprevisible y el partido de ayer en San Sebastián fue una muestra de que incluso con un jugador menos tienes más opciones de ganar. Lo consiguió el Celta el pasado jueves ante el Lille francés. Y en la primera vuelta, salvó un empate a uno ante la Real Sociedad tras la expulsión de Starfelt al filo del descanso. Ayer se repitió el guión pero a la inversa y con mayor premio para el que jugaba en inferioridad.

Como ante el Lille, el Celta pudo abrir el marcador antes de que se cumpliese el primer minuto, pero a Bryan Zaragoza se le hizo demasiado pequeña la portería cuando recogió dentro del área un balón que Jones El-Abdellaoui había conducido por la derecha superando en la carrera a varios rivales para poner un centro hacia la portería de Remiro.

A pesar de que el diluvio se había detenido en San Sebastián, los célticos se adaptaron mejor al resbaladizo césped, que se ponía peligroso ante cualquier imprecisión. Y la fortuna cayó del lado de los donostiarras cuando Moriba perdió el balón en el centro del campo tras un resbalón que cogió a contrapié a sus compañeros. La pelota llegó finalmente a Oyarzabal, que desde el balcón del área se perfiló para su pierna izquierda y sacó un latigazo que se coló como un misil pegado a la base del poste de la portería de Radu.

A pesar del golpe en la mandíbula, el Celta se repuso tras unos minutos de incertidumbre y se hizo con el control del juego en una primera mitad en la que el mayor peligro de los célticos llegó por la banda izquierda, donde Bryan Zaragoza salía airoso de los duelos con Aramburo e insistía en centro que no encontraban rematador. El andaluz probó un buen remate que Jon Martín desvió a córner antes de que Caleta-Car elevase el pie por encima del tobillo de Manu Fernández en la disputa de un balón en el minuto 44. El árbitro sancionó con una amarilla la entrada temeraria del croata, pero desde el VAR le apuntaron que revisase la jugada en el monitor. La Real Sociedad se quedaba con diez para toda la segunda mitad.

Giráldez aprovechó el descanso para dar entrada a Mingueza por un Manu Fernández que solicitó el cambio tras el duro golpe recibido en el tobillo. y Diez minutos después daba entrada a Borja Iglesias y a Iago Aspas para intentar voltear un marcador adverso ante un rival que se atrincheró en su campo para intentar mantener la ventaja en el marcador.

Pese a la insistencia del técnico porriñés de jugar por las bandas, sus jugadores abusaron de balones por el centro a pesar de la facilidad con que Bryan Zaragoza generaba peligro por la banda izquierda. El andaluz, de nuevo, puso a prueba a Remiro, que despejó con apuros un remate cerca del palo del céltico.

Y de tanto insistir, el Celta encontró el camino del gol en el minuto 71. Carreira recogió el balón en el costado izquierdo y el disparo lo desvió un defensa antes de que Borja Iglesias lo pudiese controlar ante Remiro y anotar su octavo gol en lo que va de Liga.

Con todo el arsenal ofensivo en el campo, el Celta iniciaba su camino hacia una nueva victoria a domicilio. Pero el fútbol es caprichoso y de nuevo iba a premiar al equipo que jugaba en inferioridad numérica y que mayor esfuerzo había realizado en busca de los puntos en juego.

Cinco minutos después, el Celta inicia una jugada por la banda de Mingueza, que arriesga en el pase a Sotelo y el vigués no encuentra cómo resolver la situación. El balón llega a Oyarzabal, que enfila hacia la frontal del área y prepara otro disparo cruzado que vuelve a sorprender a Radu. La Real Sociedad celebra un gol que multiplica su confianza en salir airoso de esta batalla contra el diluvio y contra un Celta que sufre un duro mazazo a falta de un cuarto de hora para el final. Los de Giráldez son incapaces entonces de mantener el mismo dominio y seguir insistiendo por las bandas para sorprender a la poblada y disciplinada defensa donostiarra. De hecho, Remiro ya no tendrá más intervenciones. El campo se inclinará finalmente hacia el área de Radu, que tiene que despejar a córner un remate de Oskarsson, que acababa de sustituir a un Oyarzabal que fue despedido a lo grande por Anoeta. Ante el desconcierto de los célticos, la Real Sociedad busca un tercer gol que le asegure definitivamente la victoria. En una contra, Odriozola aparece en el área del Celta y entre Radu y Marcos Alonso tratan de frenarlo. El jugador txuri-urdin se va al suelo y el árbitro señala penalti. El excéltico Brais Méndez, que había sustituido a Sucic en el minuto 81, engañó a Radu en el lanzamiento desde los once metros y sentenció a un Celta que rompió contra diez su racha inmaculada de enero.