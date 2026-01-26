Con permiso de Aspas, hay nuevo protagonista de los dibujos de la afición celeste: el último lo firma Ismael, de cinco años

El vínculo entre la grada y el césped no solo se mide en aplausos. En las últimas semanas, Bryan Zaragoza se ha convertido en uno de los jugadores más dibujados por la afición, con carteles y retratos que circulan ya como pequeñas postales del celtismo.

La escena más llamativa se vivió sobre el propio terreno de juego: el futbolista posó sonriente con un cartel hecho a mano en el que un aficionado lo caricaturizaba con estética del personaje de animación de la serie Phineas y Ferb vestido de celeste. Su cabeza triangular, ojos redondos y peinado, atributos físicos similares a los del futbolista malagueño, animaron al Celta a hacer suya esta ocurrencia cuando el club cerró el fichaje del jugador a principio de temporada y que sigue tirando de ella en puntuales ocasiones. La última, la reciente incorporación de Fer López que ha llegado a Vigo para jugar hasta junio, cesión que la entidad celeste ha anunciado con una escena de dibujos animados junto a Phineas, con Ferb (Fer López), el segundo en discordia de esta producción de dibujos animados.

Bryan Zaragoza compartió con sus seguidores el cartel que le regalaron en Balaídos. / Instagram

El mensaje de la pancarta, directo y sin rodeos, resumía el propósito: “Bryan, tu camiseta”. Un guiño pop y a la vez un clásico del fútbol, convertido en regalo improvisado y recuerdo para la foto que el propio Bryan Zaragoza recibió con humor, pancarta con la que posó orgulloso sobre el césped de Balaídos tras la victoria frente al Rayo.

El dibujo de Ismael

No es el único. En otra imagen, el homenaje llega desde la mirada infantil. Ismael, un niño de cinco años, le ha dedicado un dibujo a rotulador con su nombre y dorsal (“Bryan Zaragoza 15”) en la parte superior de la hoja. Un retrato ingenuo, de trazo firme, que confirma algo que suele notarse antes en casa que en el estadio: cuando un jugador se vuelve referente para los más pequeños, su impacto ya trasciende el resultado del domingo.

Lo ha mostrado en redes su primo mayor, quien lejos de pedirle la camiseta a Bryan, simplemente le ruega que salude al pequeño: «Hoy mi primo de 5 años me ha regalado esto jajaja, eres su jugador favorito. Si puedes mándale un saludo. (Se llama Ismael). Un abrazo crack»

Dibujo de Ismael / X

Obviamente, salvando las distancias con Iago Aspas, que es el gran ídolo del Celta, y ha sido retratado en cuadros, caricaturas, tatuajes y montajes de todo tipo, -además de la escultura de su imagen que pronto lucirá en la ciudad- , el caso de Bryan apunta a una dinámica reconocible en Vigo: la afición necesita símbolos, rostros y gestos a los que agarrarse. Y cuando ese enganche aparece, también se expresa con lápiz, cartulina y rotulador.

La obra y su artista a la izquierda y la foto de la campaña, a la derecha. / FDV

En tiempos de redes y consumo rápido, estos dibujos funcionan como un lenguaje distinto: más lento, más emocional y, precisamente por eso, más elocuente. Una prueba de que el celtismo, además de cantar, también dibuja. Y de que Bryan Zaragoza empieza a ocupar un lugar propio en ese álbum sentimental que Balaídos guarda para quienes conectan con la grada.