Ya es oficial: Fer López jugará en el Celta hasta el próximo mes de junio

El hijo pródigo vuelve a casa. Lo hará por seis meses después de que se haya hecho oficial su cesión al club que proyectó su carrera. Fer López regresa al Celta donde jugará como cedido hasta el próximo mes de junio.

La entidad celeste ha anunciado el acuerdo con un vídeo en sus redes sociales, jugando con la serie animada que suele protagonizar Bryan 'Phineas' Zaragoza, al que, en esta ocasión se une Fer (en vez de Ferb, personaje habitual de la producción).

La incorporación del canterano en calidad de cedido hasta el próximo mes de junio culmina una operación prioritaria para Claudio Giráldez en el mercado de invierno.

López aterrizó en Galicia en la noche del domingo procedente de Londres y este lunes pasó el reconocimiento médico previo a la firma del contrato que lo vincula al conjunto celeste hasta final de curso. El futbolista pertenece al Wolverhampton, con el que incluso estuvo convocado el pasado fin de semana en la Premier League, aunque el acuerdo con el Celta llevaba días cerrado a la espera de su llegada a Vigo.

El técnico celeste recupera así a una de las perlas de la cantera, a la que conoce bien y considera clave para reforzar el frente ofensivo del equipo en la segunda mitad de la temporada. La previsión del club es que Fer López pueda debutar ya el próximo domingo en el partido de Liga ante el Getafe en el Coliseum.

No podrá jugar ante el Estrella Roja

El atacante no podrá disputar el compromiso europeo del jueves frente al Estrella Roja en Belgrado al no estar inscrito en esta fase de la competición, aunque sí podría entrar en la lista para la siguiente eliminatoria, una vez se abra el nuevo periodo de inscripción.

Con la cesión de Fer López, el Celta da por cerrada su principal operación del invierno, aunque la dirección deportiva continúa atenta al mercado por si surge alguna oportunidad para cubrir la baja de Fran Beltrán, cuyo dorsal con el 8 heredará el jugador de los Wolves durante su cesión al equipo vigués.

Formado en la Madroa desde los nueve años, antes de su salida a la Premier League, Fer López fue una de las piezas destacadas del Celta Fortuna, lo que le permitió dar el salto al primer equipo, debutando tanto en la Copa del Rey como en LaLiga, donde llegó a disputar 17 encuentros y anotar dos goles.