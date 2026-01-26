Manu Fernández será sometido a pruebas médicas

Manu Fernández pidió el cambio tras recibir el golpe en el tobillo que propició la expulsión con roja directa del croata Cal-Caleta. El zaguero celeste no pudo seguir el partido y será duda para el choque de Belgrado, donde el Celta buscará un triunfo que, combinado con otros resultados, podría darle el acceso directo a los octavos de final de la Europa League.

Claudio Giráldez desveló que el defensa vigués va a ser sometido en las próximas horas a pruebas médicas para determinar el alcance del problema que le impidió ayer concluir el encuentro.