Es noticia
Manu Fernández será sometido a pruebas médicas

REDACCIÓN

Vigo

Manu Fernández pidió el cambio tras recibir el golpe en el tobillo que propició la expulsión con roja directa del croata Cal-Caleta. El zaguero celeste no pudo seguir el partido y será duda para el choque de Belgrado, donde el Celta buscará un triunfo que, combinado con otros resultados, podría darle el acceso directo a los octavos de final de la Europa League.

Claudio Giráldez desveló que el defensa vigués va a ser sometido en las próximas horas a pruebas médicas para determinar el alcance del problema que le impidió ayer concluir el encuentro.

