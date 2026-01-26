Jones: «Hemos dado lo mejor pero no fue suficiente»
REDACCIÓN
Vigo
Jones El Abdellaoui, atacante del Celta, destacó tras el choque disputado en Anoeta la buena actitud del equipo celeste, pese a la derrota. «Hemos dado lo mejor y por desgracia no fue suficiente, pero lo hemos intentado. Hemos controlado casi todo el encuentro, pero no ha sido suficiente. Tenemos que olvidar este partido y pensar en el siguiente», declaró el noruego a Celta Media.
- Ingrid se despide y da paso a un nuevo frente que dejará lluvias toda la semana
- DIRECTO | Tráfico levanta las restricciones a los camiones en la A-52 y la A-6 tras una jornada con más de 400 incidencias en Galicia
- Atasco kilométrico en la AP-9 tras el enésimo accidente en el túnel de A Madroa
- Transportes cerrará desde mañana el túnel de Candeán hacia Portugal por obras en la AP-9
- Unas compras pasadas por agua: la borrasca Ingrid semivacía parte de los supermercados de Vigo
- Herido al intentar cortar una bombona de butano con una radial en Marín
- Marta Bobo, la primera gallega olímpica, de la gimnasia rítmica a la docencia: una vida dedicada al deporte
- El paso del temporal Ingrid por la comarca de O Morrazo