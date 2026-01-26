Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jones: «Hemos dado lo mejor pero no fue suficiente»

REDACCIÓN

Vigo

Jones El Abdellaoui, atacante del Celta, destacó tras el choque disputado en Anoeta la buena actitud del equipo celeste, pese a la derrota. «Hemos dado lo mejor y por desgracia no fue suficiente, pero lo hemos intentado. Hemos controlado casi todo el encuentro, pero no ha sido suficiente. Tenemos que olvidar este partido y pensar en el siguiente», declaró el noruego a Celta Media.

