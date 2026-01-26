El Celta se enreda en ventaja numérica

El encuentro recordó, a la inversa, el disputado hace solo unos días contra el Lille por la indomable resistencia del conjunto donostiarra en condiciones precarias y falta de ideas del conjunto celeste para aprovechar la ventaja que el rival le regaló con una brutal e innecesaria de Cal-Caleta a Manu Fernández en situación intrascendente.

Empecinado en atacar y acumular efectivos por el centro, el cuadro celeste renunció de abrir el campo por los costados y se acabó enredando en su propia madeja frente a un rival atrincherado, que aprovechó cada error para golpear al Celta en la línea de flotación. No fueron muchos los errores, pero sí groseros, con la desgracia de que la pelota le cayó cerca del área celeste a Oyarzabal, el más listo de la clase, que anotó dos goles superlativos sin dar opción a Radu.

La guinda al triunfo txuri-urdin, ya con el Celta atacando a la desesperada con todo su arsenal sobre el verde, la puso Brais Méndez, transformando en el descuento un extraño penalti de Marcos Alonso a Odriozola. Fue la constatación de la superioridad de un partido que el Celta interpretó mal y ejecutó peor, con mejores prestaciones en igualdad de fuerzas que en superioridad numérica.

media docena de cambios. Giráldez agitó su once con la idea de dar refresco a buena parte de sus pesos pesados pensando en el partido europeo del jueves en Belgrado.

No hubo descanso para Starfelt y Marcos Alonso, pero sí para Borja Iglesias, Williot, Aspas o Mingueza, que ayer ejercieron de reactivos con el rival ya en inferioridad numérica.

Seis cambios en total introdujo el louriñés, que entregó los carriles a Hugo Álvarez y Carreira, con frecuentes intercambios de posición, recuperó a Bryan Zaragoza para intentar abrir brecha por el flanco izquierdo e hizo galopar a Jones por el costado derecho. Pablo Durán, un especialista en marcar a la Real Sociedad (3 goles en los 3 partidos previos) actuó como referencia en punta sin entrar prácticamente en juego.

un inoportuno resbalón. Las malas condiciones del campo, encharcado por el diluvio que cayó en Anoeta, propiciaron errores por ambos bandos, aunque fue el Celta el que se llevó la peor parte. Un inoportuno resbalón de Ilaix en medio dejó la pelota a los pies de Beñat Turrientes para que este se la sirviese a Oyarzabal al borde del área céltica. El capitán txuri-urdin descerrajó un disparo raso y ajustado al palo que hizo inútil la estirada de Radu.

un regalo desaprovechado. Pese a que el gol de Oyarzabal despertó al equipo de Materazzo, que durante algunos minutos arrinconó al Celta, fue el equipo de Giráldez el que mantuvo la iniciativa e en el juego durante casi todo el primer tiempo. Bryan Zaragoza perdonó un gol antes de cumplirse el primer minuto y durante bastante tiempo los celestes amagaron peligro, aunque sin generar ocasiones demasiado claras. La expulsión de Caleta, casi ya en el descuento del primer tiempo, parecía abrir a los celestes una ventana de oportunidad que no consiguieron aprovechar.

giráldez tira de artillería.Viendo que el campo se inclinaba a su favor, Claudio Giráldez no dudó en recurrir a toda su artillería Cambió a Mingueza, su navaja suiza, por Manu Fernández y reforzó el frente ofensivo con Iago y Borja, que entraron por Moriba y Durán, manteniendo en cancha a Bryan y Jones en los flancos y a Hugo Álvarez en el carril, pero con querencia a moverse por el centro.

Materazzo tomó el camino opuesto. Metió a Zulbeldia y a Odriozola para jugar con línea de cinco, cerrando el paso un Celta empeñado en buscar el portal de Remiro por dentro para estrellarse contra un bosque de piernas.

Apenas Bryan Zaragoza intentó poner picante el ataque celeste encarando a su par colgar balones al área, pero al malagueño, que domina mejor el arte del desequilibrio que el del centro, le faltó precisión y tiento. Buscó también Bryan el empate con el remate, pero el gol tampoco es su fuerte. El mejor de los celestes contra el Rayo lo fue también ayer en Anoeta. Al menos no dejó de intentarlo.

empate y debacle. El Celta encontró el empate de forma atropellada: un tiro cruzado de Carreira rozó en un defensa y el balón le cayó a Borja, que abrió la lata tras controlar el balón con la derecha y empujarlo a la red con la izquierda.

Pero cuando lo más difícil parecía hecho y el campo volvía a inclinarse a su favor, los de Giráldez se pegaron un tiro en la sien con un error grosero de Sotelo que Oyarzabal, tras ganar el área ante la pasividad de la zaga céltica, convirtió en su segundo gol con un latigazo inapelable. Giráldez echó el resto con Williot y Miguel Román, pero el mal estaba hecho antes de que el penalti de Marcos a Odriozola diese a la Real la ocasión de poner la guinda al encuentro.