Borja Iglesias: «Han estado muy acertados cuando han salido de su área»

El autor del gol del Celta, Borja Iglesias, no puso reparos a la victorias de la Real Sociedad en un encuentro que el delantero céltico conideró «de gran despliegue físico por ambos equipos» y «muy bonito para el espectador».

«Se lo han llevado ellos, creo que han currado mucho», apuntó en declaraciones a Movistar el artillero celeste. «Han estado muy acertados cuando han salido de su área y darle la enhorabuena. Hace tres días ganamos con uno menos también desde el minuto 30. El fútbol, a día de hoy,está muy igualado, hay que ser muy preciso», añadió.

Borja Iglesias indicó que el estado del césped, encharcado por la intensa lluvia caída, no favoreció los intereses del conjunto vigues: «Era difícil jugar en este campo, estaba bastante resbaladizo y para jugar en fase tres de ellos era difícil asociarse, botaba. No son excusas ni nada, pero era complicado. Aun así hemos tenido situaciones».

El máximo goleador del Celta, que ayer consiguió su octavo gol del curso en LaLiga, destacó el buen momento que atraviesa el equipo vigués, al tiempo que expresó su convicción de que la derrota sufrida en Anoeta servirá de aprendizaje de cara al futuro: «Venimos de una racha tremenda. Hoy igual no ha sido nuestro mejor día, pero estos momentos son los que te hacen crecer, los que te hacen darte cuenta de lo difícil que es lo que estás haciendo. Hay que seguir confiando y trabajando en este grupo. Yo creo mucho en este equipo».