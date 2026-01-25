Matarazzo: «Debemos entender cuáles son sus puntos fuertes»

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, aseguró en la previa del partido que se está enfocando en el «rendimiento, no en los puestos europeos».

«Somos plenamente conscientes de que ha sido una semana especial, pero todavía no hemos logrado nada», indicó el técnico estadounidense.

Sobre el Celta, Matarazzo comentó que es «un gran equipo y está en un muy buen momento». «Es un partido en el que tenemos que entender cuáles son sus puntos fuertes, pero nosotros también tenemos fortalezas para hacer daño», adviertió. Durante la semana de trabajo, los canteranos Dani Díaz, Ibai Aguirre, Job Ochieng y Gorka Carrera se entrenaron con el primer equipo, y tanto Dani Díaz como Ibai Aguirre han entrado en la convocatoria.

Zakharyan, en cambio, será baja al igual que Kubo: «Take es un jugador muy especial y estaba en un momento muy bueno, pero tenemos a otros jugadores dispuestos. Va a necesitar semanas para recuperarse, más de lo que creía».

Noticias relacionadas

El entrenador txuri-urdin tampoco podrá contar con Carlos Soler, sancionado al ver la tarjeta roja ante el Barcelona: «Es un jugador muy importante y versátil, además de que corre mucho, pero tenemos otros jugadores disponibles para ese puesto».