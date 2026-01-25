Claudio Giráldez, tras caer ante la Real Sociedad: «Nos faltó acierto en los momentos importantes»

El entrenador del Celta, Claudio Giráldez, encajó con resignación una derrota ante la Real Sociedad que vino motivada por una sucesión de errores y no tuvo reparos en alabar a Mikel Oyarzabal que, a su juicio, «se pegó una exhibición».

«En la segunda parte nos hemos equivocado en los esfuerzos, en el repliegue... Imagino que por el esfuerzo del jueves, por estar con uno más y también por culpa mía y el estado del campo porque era difícil mantenerse», declaró tras el encuentro el técnico gallego.

«Lo que pasó es que nos faltó acierto en los momentos importantes»

El preparador celtiña estaba satisfecho con la primera parte de su equipo «ante un rival que siempre presiona encima de la portería», contra el que supieron «eludir esa presión». «Lo que pasó es que nos faltó acierto en los momentos importantes», se lamentó Giráldez.

Recordó que los dos primeros goles de la Real llegaron por errores propios «controlables» y también destacó que sus jugadores no estuvieron bien «en las transiciones por errores técnicos, al no estar cómodos sobre el campo», lo que «condicionó» el desarrollo del juego.

Después del partido habló con Mikel Oyarzabal, que a su juicio fue el arma de la Real que echó por tierra la ilusiones de puntuar fuera de casa, uno de los puntos fuertes de un Celta que «sólo ha perdido dos partidos a domicilio».

«Le dije a Mikel que pegó una exhibición. Es un futbolista contrastado, capaz de manejar todas las situaciones del juego, sacando faltas, conducciones, inteligencia en todo el campo... Él me ha dicho que disfrutemos de la Europa League, que ellos la están echando de menos», concluyó Giráldez.