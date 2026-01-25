Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fer López desembarca en Santiago para comprometerse con el Celta

El canterano jugará cedido a las órdenes de Giráldez hasta final de temporada

Fer López, en el momento que fichó por los Wolves

R. V.

Vigo

Fer López ya está en Galicia para firmar con el Celta. El canterano, objetivo prioritario de Claudio Giráldez, para reforzar el equipo en la ventana de invierno, aterrizó poco antes de las diez de la noche de este domingo en el areopuerto de Santiago procedente de Londres y desde allí se desplazó por carretera hasta Vigo para comprometerse con el conjunto celeste.

Pese a que López estuvo en el banquillo del Wolverhampton el pasado sábado en el partido que su equipo perdió contra el Manchester City, todo estaba ya acordado con el Celta, que esperaba a que el futbolista viajase a la ciudad para hacer oficial su cesión hasta final de temporada.

La previsión es que Fer López pase en la mañana de este lunes reconocimiento médico y estampe luego su firma en el contrato de cesión que va vincularlo al equipo celeste hasta el mes de junio.

La previsión del Celta es que la perla canterana debute en el partido de Liga que el grupo de Claudio Giráldez disputará en el Coliseum contra el Getafe el próximo domingo. El atacante no podrá jugar el jueves en Belgrado el partido de Europa Leaague contra el Estrella Roja al no estar inscrito por el Celta en competición europea. López sí podrá jugar la siguiente eliminatoria europea, para la que el Celta está ya matemáticamente clasificado, al abrirse un nuevo periodo de inscripción una vez que concluya la primera fase del torneo.

Con la incorporación del canterano, el Celta cierra su fichaje prioritario, si la dirección deportiva el club tantea el mercado en busca de una oportunidad para cubrir la baja de Fran Beltrán.

