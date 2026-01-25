El Celta quiere aprovechar el tirón

Con viento de cola tras su heroica victoria europea frente al Lille, el Celta se propone cerrar esta tarde en San Sebastián un mes de enero inmaculado con un cuarto triunfo consecutivo en la competición doméstica contra la Real Sociedad (Reale Arena, 18.30 horas, Movistar LaLiga). Llega el grupo de Giráldez al duelo disparado en LaLiga, donde no pierde desde noviembre y encadena triunfos en el arranque del nuevo año con grandes actuaciones, un alto grado de madurez sobre el verde y la sensación de que el equipo no ha alcanzado su techo futbolístico.

El Celta ataca bien, raro es el partido en el que no marca, y ha ganado mucha seguridad atrás, hasta el punto de situarse como uno de los mejores defensores del LaLiga. Los de Giráldez han recuperado además tono en Balaídos, su asignatura pendiente en los primeros meses del campeonato, y apenas ha cedido en la primera vuelta 6 puntos como visitante.

Acceso a octavos en Europa

A este solvente currículo liguero, suma el equipo vigués la clasificación matemática para la siguiente fase en la Europa League, con la posibilidad de acceso directo a los octavos de final, si gana el próximo jueves al Estrella Roja en Belgrado y se dan ciertos resultados. Y un aliciente más: la derrota ayer del Espanyol en Mestalla pone a tiro la de los celestes quinta plaza, a la que también aspira un Betis que visita Mendizorroza justo después del partido del Reale Arena.

La vida y el fútbol sonríen al Celta, pero también a la Real Sociedad, un rival sobrado de recursos que también llega al choque en su mejor momento del curso , decidido a postularse como candidato europeo, su condición natural en estos últimos años.

El relevo en el banquillo txuri-urdin, donde el estadounidense Pellegrino Matarrazzo ha sustituido a Sergio Francisco, ha mejorado notablemente el rendimiento del conjunto donostiarra, que ha sumado 7 de los últimos 9 puntos que se han puesto en juego. El último triunfo contra el Barcelona y clasificación para los octavos de final de la Copa del Rey eliminando a Osasuna en El Sadar han supuesto un gran refuerzo anímico para la Real Sociedad de cara al duelo contra los celestes.

Claudio Giráldez podrá disponer de todo su arsenal para el choque, con la duda de cómo puede afectar el desgaste del partido contra el Lille, en el que la expulsión de Hugo Sotelo obligó a los celestes a jugar más de una hora en inferioridad numérica. Pensando también en el partido de Belgrado, el porriñés ha anunciado rotaciones, sin dar como de costumbre pistas sobre sus planes.

Cambios

Los cambios afectarán probablemente a todas las líneas, salvo la portería, territorio exclusivo de Andrei Radu. En defensa, pese al gran partido de Starfelt, la novedad podría ser Aidoo, pues el ghanés no está inscrito en Europa y Giráldez tendría problemas en Belgrado, si el sueco sufre algún percance. No se descarta que Manu Fernández o Ristic puedan iniciar el encuentro para dar descanso a Javi Rodríguez o Marcos Alonso, también castigados por la acumulación de minutos en las últimas jornadas. Los carriles volverán a ser cosa seguramente de Mingueza y Carreira, mientras que Ilaix volvería al eje de la línea medular, acompañado de Sotelo, que no va a poder estar por sanción en Belgrado, dando así un respiro a Miguel Román.

En el frente ofensivo es altamente probable que repita Borja Iglesias como referente en punta. Pablo Durán, delantero al que la Real Sociedad se le ha dado especialmente bien en las dos últimas temporadas, podría relevar a Iago Aspas en el flanco derecho, mientras que Bryan Zaragoza, tras su gran partido contra el Rayo, volvería para suplir a Williot en el izquierdo.

Matarazzo, mientras, cuenta con las bajas por lesión de Zakharyan, Take Kubo, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez y no podrá contar con Carlos Soler por sanción. Para suplir estas ausencias en ataque, el técnico txuri-urdin ha echado mano de los canteranos Ibai Aguirre, Job Ochieng y Dani Díaz. En lo que respecta al once, todo indicar que Gorrotxategi entrará en el eje de la medular por Soler, Zubeldia acompañará en el eje de la zaga a Jon Martín y Barrenetxea suplirá en banda a Kubo.